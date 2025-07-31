Atlas MagSafe: як один розумний аксесуар для смартфона спростить життя користувачам

Тонкий смартфон — це добре, проте ви не можете вийти з дому з ним одним. До телефона треба захопити зарядку, а іноді й підставку, та й гаманець вам теж знадобиться. Але є аксесуар, який допоможе вам буквально звільнити руки.

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Гаманець Atlas MagSafe "5-в-1" стане в пригоді користувачам iPhone, пише slashgear.com. Він не дарма отримав таку назву — використовувати його легко, а функціональність справді висока.

По суті, це розширюваний гаманець MagSafe, який за замовчуванням може містити шість карток, а з модульним розширенням — до 14. Він також послугує регульованою підставкою для телефона, AirTag завдяки своїм можливостям Find My і бездротовим зарядним пристроєм для вашого телефона, AirPods і Apple Watch.

Щоправда, за фактом основних переваг все-таки чотири, а не п'ять, зазначає видання. MagSafe — це гаманець для карт і складених купюр; бездротова зарядка, підставка для телефону; і вбудоване відстеження AirTag. П'ятою функцією вважається здатність розширення, але це скоріше не окрема властивість, а вдалий маркетинговий хід.

Сам гаманець складається з трьох частин. Перша — відділення для карт швидкого доступу, наприклад, проїзного на автобус або перепустки до спортзалу. Друга — відділення всередині клапана з блокуванням RFID для конфіденційних банківських карт. Ще є прозора кишеня для додаткових карток, готівки, монет, SIM-карток або ключів від будинку. Додатковий модуль Xpand, як уже було зазначено, дає змогу зберігати до 14 карток, однак у цьому разі доведеться пожертвувати компактністю.

Функція бездротової зарядки сумісна з MagSafe, але технічно використовує технологію Qi для подачі на ваш пристрій 15 Вт потужності. Та сама зарядна котушка "3 в 1" може бездротовим способом заряджати iPhone з підтримкою MagSafe, AirPods з чохлом для бездротової зарядки і Apple Watch. Пристрій живиться від одного порту USB-C, тому він не накопичує заряд, як це робить повноцінний повербанк.

Шарнір, на якому кріпляться зарядний модуль і чохол, слугує регульованою підставкою, даючи змогу нахиляти телефон для переходу в режим очікування або використання без допомоги рук.

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