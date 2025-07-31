Эти смартфоны Realme вам больше не понадобятся: какие модели не получат важного обновления

Обновление Android 16 заработало еще не на всех смартфонах. Однако китайский бренд Realme пообещал стать одним из первых, кто запустит обновление для своих флагманских устройств.

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Обновление Android 16 для телефонов Realme будет поставляться с оболочкой Realme UI 7.0, сообщает gizmochina.com. Эта оболочка подразумевает множество новых функций, но достанутся они не всем.

Издание проанализировало политику обновления ПО и на основе этих данных составило список смартфонов Realme, которые не подходят для обновления Android 16.

Серия Realme GT

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Explorer Master

Realme GT 5G

Realme GT Master

Серия Realme GT Neo

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3T

Более старые модели серии GT Neo

Номерная серия Realme

Realme 11 (LTE/5G)

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 11x

Более старые модели номерных серий

Realme серия Narzo

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60 Pro

Realme Narzo 60x

Более старые модели серии Narzo

Realme серия Narzo N

Realme Narzo N55

Realme Narzo N53

Realme серия C

Realme C67

Realme C55

Realme C53

Realme C51

Realme C51s

Более старые модели серии C

Если ваш смартфон Realme есть в списке, то он вряд ли получит обновление до Android 16.

Также издание отмечает, что Realme довольно быстро обновляет ПО, но ее обещания по обновлениям не дотягивают до уровня большинства Android-брендов. Долгое время компания предлагала всего три версии Android для своих флагманских смартфонов серии GT. И лишь недавно, с выходом серии GT 7, их стало четыре.

Таким образом, Realme довольно заметно отстает от Oppo и Nothing, которые предлагают до пяти обновлений ОС, и значительно отстает от Samsung и Google, обещающих до семи обновлений Android.

Причем отставание наблюдается и у «бюджетников»: модели Realme среднего и более дешевого класса предлагают всего два обновления ОС, в то время как конкуренты – до четырех, а Samsung – вообще до шести.

Напомним, в июне Google выпустила новую версию ОС Android 16 . Первыми с ней начали работать смартфоны Pixel.