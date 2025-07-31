Эти смартфоны Realme вам больше не понадобятся: какие модели не получат важного обновления
Обновление Android 16 заработало еще не на всех смартфонах. Однако китайский бренд Realme пообещал стать одним из первых, кто запустит обновление для своих флагманских устройств.
Обновление Android 16 для телефонов Realme будет поставляться с оболочкой Realme UI 7.0, сообщает gizmochina.com. Эта оболочка подразумевает множество новых функций, но достанутся они не всем.
Издание проанализировало политику обновления ПО и на основе этих данных составило список смартфонов Realme, которые не подходят для обновления Android 16.
Серия Realme GT
- Realme GT 2
- Realme GT 2 Pro
- Realme GT 2 Explorer Master
- Realme GT 5G
- Realme GT Master
Серия Realme GT Neo
- Realme GT Neo 3
- Realme GT Neo 3T
- Более старые модели серии GT Neo
Номерная серия Realme
- Realme 11 (LTE/5G)
- Realme 11 Pro
- Realme 11 Pro+
- Realme 11x
- Более старые модели номерных серий
Realme серия Narzo
- Realme Narzo 60
- Realme Narzo 60 Pro
- Realme Narzo 60x
- Более старые модели серии Narzo
Realme серия Narzo N
- Realme Narzo N55
- Realme Narzo N53
Realme серия C
- Realme C67
- Realme C55
- Realme C53
- Realme C51
- Realme C51s
- Более старые модели серии C
Если ваш смартфон Realme есть в списке, то он вряд ли получит обновление до Android 16.
Также издание отмечает, что Realme довольно быстро обновляет ПО, но ее обещания по обновлениям не дотягивают до уровня большинства Android-брендов. Долгое время компания предлагала всего три версии Android для своих флагманских смартфонов серии GT. И лишь недавно, с выходом серии GT 7, их стало четыре.
Таким образом, Realme довольно заметно отстает от Oppo и Nothing, которые предлагают до пяти обновлений ОС, и значительно отстает от Samsung и Google, обещающих до семи обновлений Android.
Причем отставание наблюдается и у «бюджетников»: модели Realme среднего и более дешевого класса предлагают всего два обновления ОС, в то время как конкуренты – до четырех, а Samsung – вообще до шести.
Напомним, в июне Google выпустила новую версию ОС Android 16. Первыми с ней начали работать смартфоны Pixel.
Сразу после выхода обновления эксперты отмечали функции Android 16, которые лучше отключить на смартфоне. В частности, замечание касалось анимации в Material You 3 и режима Gemini Live – тогда они еще были слишком несовершенны.