Ці смартфони Realme вам більше не знадобляться: які моделі не отримають важливого оновлення

Оновлення Android 16 запрацювало ще не на всіх смартфонах. Однак китайський бренд Realme пообіцяв стати одним із перших, хто запустить оновлення для своїх флагманських пристроїв.

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Оновлення Android 16 для телефонів Realme буде поставлятися з оболонкою Realme UI 7.0, повідомляє gizmochina.com. Ця оболонка передбачає безліч нових функцій, але дістануться вони не всім.

Видання проаналізувало політику оновлення ПЗ і на основі цих даних склало список смартфонів Realme, які не підходять для оновлення Android 16.

Серія Realme GT

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Explorer Master

Realme GT 5G

Realme GT Master

Серія Realme GT Neo

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3T

Старіші моделі серії GT Neo

Номерна серія Realme

Realme 11 (LTE/5G)

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 11x

Старіші моделі номерних серій

Realme серія Narzo

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60 Pro

Realme Narzo 60x

Старіші моделі серії Narzo

Realme серія Narzo N

Realme Narzo N55

Realme Narzo N53

Realme серія C

Realme C67

Realme C55

Realme C53

Realme C51

Realme C51s

Старіші моделі серії C

Якщо ваш смартфон Realme є в списку, то він навряд чи отримає оновлення до Android 16.

Також видання зазначає, що Realme досить швидко оновлює ПЗ, але її обіцянки щодо оновлень не дотягують до рівня більшості Android-брендів. Довгий час компанія пропонувала всього три версії Android для своїх флагманських смартфонів серії GT. І лише нещодавно, з виходом серії GT 7, їх стало чотири.

Таким чином, Realme досить помітно відстає від Oppo і Nothing, які пропонують до п'яти оновлень ОС, і значно відстає від Samsung і Google, які обіцяють до семи оновлень Android.

Причому відставання спостерігається і в "бюджетників": моделі Realme середнього і дешевшого класу пропонують лише два оновлення ОС, тоді як конкуренти — до чотирьох, а Samsung — взагалі до шести.

Нагадаємо, у червні Google випустила нову версію ОС Android 16 . Першими з нею почали працювати смартфони Pixel.