Ці смартфони Realme вам більше не знадобляться: які моделі не отримають важливого оновлення
Оновлення Android 16 запрацювало ще не на всіх смартфонах. Однак китайський бренд Realme пообіцяв стати одним із перших, хто запустить оновлення для своїх флагманських пристроїв.
Оновлення Android 16 для телефонів Realme буде поставлятися з оболонкою Realme UI 7.0, повідомляє gizmochina.com. Ця оболонка передбачає безліч нових функцій, але дістануться вони не всім.
Видання проаналізувало політику оновлення ПЗ і на основі цих даних склало список смартфонів Realme, які не підходять для оновлення Android 16.
Серія Realme GT
- Realme GT 2
- Realme GT 2 Pro
- Realme GT 2 Explorer Master
- Realme GT 5G
- Realme GT Master
Серія Realme GT Neo
- Realme GT Neo 3
- Realme GT Neo 3T
- Старіші моделі серії GT Neo
Номерна серія Realme
- Realme 11 (LTE/5G)
- Realme 11 Pro
- Realme 11 Pro+
- Realme 11x
- Старіші моделі номерних серій
Realme серія Narzo
- Realme Narzo 60
- Realme Narzo 60 Pro
- Realme Narzo 60x
- Старіші моделі серії Narzo
Realme серія Narzo N
- Realme Narzo N55
- Realme Narzo N53
Realme серія C
- Realme C67
- Realme C55
- Realme C53
- Realme C51
- Realme C51s
- Старіші моделі серії C
Якщо ваш смартфон Realme є в списку, то він навряд чи отримає оновлення до Android 16.
Також видання зазначає, що Realme досить швидко оновлює ПЗ, але її обіцянки щодо оновлень не дотягують до рівня більшості Android-брендів. Довгий час компанія пропонувала всього три версії Android для своїх флагманських смартфонів серії GT. І лише нещодавно, з виходом серії GT 7, їх стало чотири.
Таким чином, Realme досить помітно відстає від Oppo і Nothing, які пропонують до п'яти оновлень ОС, і значно відстає від Samsung і Google, які обіцяють до семи оновлень Android.
Причому відставання спостерігається і в "бюджетників": моделі Realme середнього і дешевшого класу пропонують лише два оновлення ОС, тоді як конкуренти — до чотирьох, а Samsung — взагалі до шести.
Нагадаємо, у червні Google випустила нову версію ОС Android 16. Першими з нею почали працювати смартфони Pixel.
Відразу після виходу оновлення експерти відзначали функції Android 16, які краще відключити на смартфоні. Зокрема, зауваження стосувалося анімації в Material You 3 і режиму Gemini Live — тоді вони ще були занадто недосконалі.