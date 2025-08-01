Топ гаджеты июля 2025: чем удивили Samsung, Asus, Lenovo, OnePlus, Razer (видео)

Новинки техники летом 2025 года продолжают удивлять, ведь июль был богат на релизы интересных устройств, включая смартфоны, ноутбуки, наушники, портативные игровые консоли и Bluetooth-колонки.

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Технологии не стоят на месте, и производители в очередной раз это доказали. Издание Gizmodo представило обзор новинок гаджетов июля 2025 года.

Samsung Galaxy Z Fold 7 — лучший телефон

Samsung потребовалось семь попыток, чтобы наконец создать складной телефон в формате книжки, такой же тонкий, как обычный. Результатом стал Galaxy Z Fold 7 за 2000 долларов, который довольно легкий, при этом очень просто открывается и закрывается. По словам обозревателей, конструкция получилась на удивление прочной для такого тонкого устройства и при этом обладает множеством передовых функций, включая хорошие камеры и качественные 120-герцовые дисплеи как внутри, так и снаружи.

У покупателей были поводы для опасений, поскольку в магазинах заметили критический дефект Galaxy Z Fold 7. Некоторые пользователи сети показали, что смартфон не раскрывается до конца.

Вероятно, это были единичные случаи, ведь продажи Galaxy Z Fold 7 побили рекорды в Индии и США. Модель продавалась значительно лучше любого предыдущего поколения складных смартфонов Samsung. В компании говорят, что учли отзывы пользователей и устранили недостатки, вызывавшие сомнения раньше.

Asus ROG Strix Scar 18 (2025) — лучший ноутбук

Asus предлагает игровой ноутбук за 3400 долларов с обилием RGB- и AniMe-светодиодов, который при этом является одним из самых легко ремонтируемых на рынке. Нижняя часть устройства снимается одним переключателем, что позволяет легко заменить SSD, оперативную память или почистить вентиляторы. Высокая производительность позволяет претендовать на звание одного из лучших устройств года для замены настольного компьютера.

Asus ROG Strix Scar 18 обладает высокой мощностью и приятным дизайном Фото: Скриншот

Lenovo Chromebook Plus 14 — лучший хромбук

Процессор Mediatek Kompanio Ultra 910 обеспечивает Chromebook Plus 14 невероятно высокую скорость для такого легкого устройства по такой цене. Он оснащен симпатичным OLED-дисплеем, удобной клавиатурой и множеством портов. Единственная проблема заключается в том, что ChromeOS все еще непривычна для многих, однако на эту модель можно установить другую операционную систему, например, Linux.

Lenovo Chromebook Plus 14 хорошо подходит для работы, но не всем Фото: Скриншот

OnePlus Buds 4 — лучшие наушники (недорогие)

Наушники за 130 долларов (около 3000 грн в Украине) не впечатляют внешне, но обеспечивают очень высокое качество звука. Они оснащены хорошей системой активного шумоподавления, которая блокирует любые посторонние звуки. В комплект входит тест слуха, который, позволяет лучше настроить звучание под индивидуальные особенности, и это действительно меняет восприятие. За такую цену вряд ли удастся найти беспроводные наушники лучшего качества.

Наушники OnePlus Buds 4 отлично работают за свою цену Фото: Скриншот

Soundcore Sleep A30 — лучшие наушники для сна

Беруши могут справиться с храпом соседа или партнера перед сном, но Soundcore Sleep A30 за 230 долларов предлагают более технологичное решение. Наушники используют систему активного шумоподавления для блокировки нежелательных шумов во время сна. По мнению авторов обзора, их довольно комфортно держать в ушах часами, даже если спать на боку. В приложении также есть подборка успокаивающих ASMR-аудио, которые помогут легче заснуть.

Обзор наушников для сна Soundcore Sleep A30

Razer BlackShark V3 Pro — лучшие наушники для игр

Геймерам нужна гарнитура, которая максимально эффективно передает звуки время онлайн-матчей. Профессиональным киберспортсменам стоит обратить внимание на Razer BlackShark V3 Pro за 250 долларов. Драйверы и программное обеспечение гарнитуры разработаны для точной настройки определенных звуковых сигналов, будь то выстрелы противника или шаги, чтобы дать преимущество в игре. Гарнитура также оснащена мощным 12-миллиметровым микрофоном, обеспечивающим более четкий звук по сравнению с предыдущими версиями BlackShark.

Наушники Razer BlackShark V3 Pro предназначены для геймеров Фото: Скриншот

Ayaneo Pocket DS

До сих пор существует мало возможностей для запуска игр для старых консолей Nintendo DS или 3DS, что делает Ayaneo Pocket DS весьма интересной новинкой техники летом и одним из топ гаджетов июля 2025 года. Это устройство похоже на более дорогие портативные устройства компании на базе Windows, хотя эта работает на Android. Она оснащена большим 7-дюймовым OLED-дисплеем и меньшим 5-дюймовым дисплеем. Это позволяет запускать два приложения на двух экранах одновременно. Скорее всего, владельцы будут использовать Ayaneo Pocket DSее для запуска своих старых игр для DS на большем и более ярком дисплее. Компания пока только представила консоль, но не сообщила, когда и по какой цене люди смогут ее купить.

Анонс портативной консоли Ayaneo Pocket DS

Soundcore Boom 3i

Главная фишка этой Bluetooth-колонки — ее способность отлично звучать в воде. Soundcore Boom 3i стоит 130 долларов и за эту цену является одним из лучших устройств в своем классе по качеству звучания. По иронии судьбы, режим усиления басов включается автоматически, поэтому не всегда комфортно сидеть рядом или принимать ванну.

Портативная колонка Soundcore Boom 3i буквально плавает в воде Фото: Скриншот

Ранее эксперты определили лучшие гаджеты первой половины 2025 года. В пятерку лидеров вошли OLED-телевизор LG G5, консоль Nintendo Switch 2, саундбар Marshall Heston 120, ноутбук Apple MacBook Air (M4), Bluetooth-динамик Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen.