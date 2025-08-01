Топ гаджети липня 2025: чим здивували Samsung, Asus, Lenovo, OnePlus, Razer (відео)

Новинки техніки влітку 2025 року продовжують дивувати, адже липень був багатий на релізи цікавих пристроїв, включно зі смартфонами, ноутбуками, навушниками, портативними ігровими консолями та Bluetooth-колонками.

Related video

Технології не стоять на місці, і виробники вкотре це довели. Видання Gizmodo представило огляд новинок гаджетів липня 2025 року.

Samsung Galaxy Z Fold 7 — найкращий телефон

Samsung знадобилося сім спроб, щоб нарешті створити складаний телефон у форматі книжки, такий же тонкий, як звичайний. Результатом став Galaxy Z Fold 7 за 2000 доларів, який досить легкий, при цьому дуже просто відкривається і закривається. За словами оглядачів, конструкція вийшла напрочуд міцною для такого тонкого пристрою і при цьому має безліч передових функцій, включно з хорошими камерами і якісними 120-герцовими дисплеями як усередині, так і зовні.

У покупців були приводи для побоювань, оскільки в магазинах помітили критичний дефект Galaxy Z Fold 7. Деякі користувачі мережі показали, що смартфон не розкривається до кінця.

Ймовірно, це були поодинокі випадки, адже продажі Galaxy Z Fold 7 побили рекорди в Індії та США. Модель продавалася значно краще за будь-яке попереднє покоління складних смартфонів Samsung. У компанії кажуть, що врахували відгуки користувачів і усунули недоліки, які викликали сумніви раніше.

Asus ROG Strix Scar 18 (2025) — найкращий ноутбук

Asus пропонує ігровий ноутбук за 3400 доларів з великою кількістю RGB- і AniMe-світлодіодів, який водночас є одним із тих, що найлегше ремонтуються на ринку. Нижня частина пристрою знімається одним перемикачем, що дає змогу легко замінити SSD, оперативну пам'ять або почистити вентилятори. Висока продуктивність дає змогу претендувати на звання одного з найкращих пристроїв року для заміни настільного комп'ютера.

Asus ROG Strix Scar 18 має високу потужність і приємний дизайн Фото: Скриншот

Lenovo Chromebook Plus 14 — найкращий хромбук

Процесор Mediatek Kompanio Ultra 910 забезпечує Chromebook Plus 14 неймовірно високу швидкість для такого легкого пристрою за такою ціною. Він оснащений симпатичним OLED-дисплеєм, зручною клавіатурою і безліччю портів. Єдина проблема полягає в тому, що ChromeOS все ще незвична для багатьох, однак на цю модель можна встановити іншу операційну систему, наприклад, Linux.

Lenovo Chromebook Plus 14 добре підходить для роботи, але не всім Фото: Скриншот

OnePlus Buds 4 — найкращі навушники (недорогі)

Навушники за 130 доларів (близько 3000 грн в Україні) не вражають зовні, але забезпечують дуже високу якість звуку. Вони оснащені хорошою системою активного шумозаглушення, яка блокує будь-які сторонні звуки. У комплект входить тест слуху, який, дає змогу краще налаштувати звучання під індивідуальні особливості, і це дійсно змінює сприйняття. За таку ціну навряд чи вдасться знайти бездротові навушники кращої якості.

Навушники OnePlus Buds 4 відмінно працюють за свою ціну Фото: Скриншот

Soundcore Sleep A30 — найкращі навушники для сну

Беруші можуть впоратися з хропінням сусіда або партнера перед сном, але Soundcore Sleep A30 за 230 доларів пропонують більш технологічне рішення. Навушники використовують систему активного шумозаглушення для блокування небажаних шумів під час сну. На думку авторів огляду, їх досить комфортно тримати у вухах годинами, навіть якщо спати на боці. У застосунку також є добірка заспокійливих ASMR-аудіо, які допоможуть легше заснути.

Огляд навушників для сну Soundcore Sleep A30

Razer BlackShark V3 Pro — найкращі навушники для ігор

Геймерам потрібна гарнітура, яка максимально ефективно передає звуки під час онлайн-матчів. Професійним кіберспортсменам варто звернути увагу на Razer BlackShark V3 Pro за 250 доларів. Драйвери та програмне забезпечення гарнітури розроблені для точного налаштування певних звукових сигналів, чи то постріли супротивника, чи то кроки, щоб дати перевагу в грі. Гарнітура також оснащена потужним 12-міліметровим мікрофоном, що забезпечує чіткіший звук порівняно з попередніми версіями BlackShark.

Навушники Razer BlackShark V3 Pro призначені для геймерів Фото: Скриншот

Ayaneo Pocket DS

Досі існує мало можливостей для запуску ігор для старих консолей Nintendo DS або 3DS, що робить Ayaneo Pocket DS вельми цікавою новинкою техніки влітку та одним із топ гаджетів липня 2025 року. Цей пристрій схожий на дорожчі портативні пристрої компанії на базі Windows, хоча цей працює на Android. Вона оснащена великим 7-дюймовим OLED-дисплеєм і меншим 5-дюймовим дисплеєм. Це дає змогу запускати два додатки на двох екранах одночасно. Найімовірніше, власники використовуватимуть Ayaneo Pocket DSее для запуску своїх старих ігор для DS на більшому і яскравішому дисплеї. Компанія поки тільки представила консоль, але не повідомила, коли і за якою ціною люди зможуть її купити.

Анонс портативної консолі Ayaneo Pocket DS

Soundcore Boom 3i

Головна фішка цієї Bluetooth-колонки — її здатність відмінно звучати у воді. Soundcore Boom 3i коштує 130 доларів і за цю ціну є одним із найкращих пристроїв у своєму класі за якістю звучання. За іронією долі, режим посилення басів вмикається автоматично, тому не завжди комфортно сидіти поруч або приймати ванну.

Портативна колонка Soundcore Boom 3i буквально плаває у воді Фото: Скриншот

Раніше експерти визначили найкращі гаджети першої половини 2025 року. До п'ятірки лідерів увійшли OLED-телевізор LG G5, консоль Nintendo Switch 2, саундбар Marshall Heston 120, ноутбук Apple MacBook Air (M4), Bluetooth-динамік Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen.