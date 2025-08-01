Вейпы прослушивают курильщиков? Что говорят в сети об очередной "теории заговора" (фото)

В соцсетях появились слухи, что государственные службы якобы прослушивают людей через вейпы. Интриги добавляет тот факт, что во многих таких «одноразках» действительно есть деталь, напоминающая микрофон.

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Но на самом деле это, конечно, не прослушка, а обыкновенный датчик затяжки, поясняют пользователи в обсуждении на Reddit. Он просто фиксирует поток воздуха во время вашего вдоха и запускает нагрев устройства.

Интернет-пользователи даже опубликовали фото предполагаемого «шпионского устройства».

Деталь, похожая га микрофон, насторожила некоторых пользователей Фото: Reddit

При этом одни посетители форума высмеивали конспирологические теории о «прослушке государства» и «микрофонах внутри вейпов и птиц». Другие действительно высказывали беспокойство – но не из-за «шпионских» вейпов, а из-за того, что устройство не подлежит полной переработке и потому не является экологичным.

Некоторые удивлялись по поводу «такой паранойи» и напоминали, что в современном мире конфиденциальности вообще почти не осталось. Кое-кто посчитал забавным, что люди так разволновались из-за вейпов, хотя каждый день повсюду носят с собой смартфоны – мол, с помощью телефона следить за кем-то было бы удобней и логичней.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили опасные металлы в вейпах. Причем опасными веществами оказались пропитаны сами одноразовые устройства, а среди выявленных металлов оказались нейротоксичный свинец, канцерогенный никель и сурьма.

Также сообщалось, что попугай отговаривает курильщиков от дурной привычки с помощью мата. Птица, которую зовут Счастливый Ангел" (Lucky Angel), не переносит запахов сигарет и вейпов, – причем такую особенность, она, похоже, переняла от своей хозяйки, 51-летней жительницы Белфаста Мари Макаливи.

Что касается слежки через смартфон, то Фокус действительно сообщал, что ваш смартфон может следить за вами. Однако и в том случае ни микрофон, ни камера оказались ни при чем – гораздо большие риски создают определенные приложения (например, китайский TikTok).

Еще мы писали о том, как понять, что телефон прослушивают. Одним из признаков такой прослушки может быть нагрев и быстрая разрядка батареи.