Вейпи прослуховують курців? У мережі обговорюють чи так це насправді (фото)

У соцмережах з'явилися чутки, що державні служби нібито прослуховують людей через вейпи. Інтриги додає той факт, що в багатьох таких "одноразках" справді є деталь, що нагадує мікрофон.

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Але насправді це, звісно, не прослуховування, а звичайний датчик затяжки, пояснюють користувачі в обговоренні на Reddit. Він просто фіксує потік повітря під час вашого вдиху і запускає нагрівання пристрою.

Інтернет-користувачі навіть опублікували фото ймовірного "шпигунського пристрою".

Деталь, схожа на мікрофон, насторожила деяких користувачів Фото: Reddit

При цьому одні відвідувачі форуму висміювали конспірологічні теорії про "прослуховування держави" та "мікрофони всередині вейпів і птахів". Інші справді висловлювали занепокоєння — але не через "шпигунські" вейпи, а через те, що пристрій не підлягає повній переробці і тому не є екологічним.

Дехто дивувався з приводу "такої параної" і нагадував, що в сучасному світі конфіденційності взагалі майже не залишилося. Дехто вважав кумедним, що люди так розхвилювалися через вейпи, хоча щодня всюди носять із собою смартфони — мовляв, за допомогою телефону стежити за кимось було б зручніше і логічніше.

Раніше стало відомо, що вчені виявили небезпечні метали у вейпах. Причому небезпечними речовинами виявилися просякнуті самі одноразові пристрої, а серед виявлених металів виявилися нейротоксичний свинець, канцерогенний нікель і сурма.

Також повідомлялося, що папуга відмовляє курців від поганої звички за допомогою матюків. Птах, якого звуть "Щасливий Ангел" (Lucky Angel), не переносить запахів цигарок і вейпів, — причому таку особливість, вона, схоже, перейняла від своєї господині, 51-річної мешканки Белфаста Марі Макаліві.

Що стосується стеження через смартфон, то Фокус дійсно повідомляв, що ваш смартфон може стежити за вами. Однак і в тому випадку ні мікрофон, ні камера виявилися ні до чого — набагато більші ризики створюють певні додатки (наприклад, китайський TikTok).

Ще ми писали про те, як зрозуміти, що телефон прослуховують. Однією з ознак такого прослуховування може бути нагрівання і швидка розрядка батареї.