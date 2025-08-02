Сложный выбор миллионов: стоит ли ждать новый iPhone 17 или лучше купить iPhone 16 cейчас

Apple может выпустить в сентябре серию смартфонов iPhone 17, интерес к которой подогревается слухами. Многие люди уже задумываются, стоит ли покупать сейчас прошлогодний iPhone 16 или лучше дождаться новинок.

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iPhone 17 обещает улучшение камер и других функций, но есть риск, что следующее поколение в очередной раз почти ничем не будет отличаться от предыдущих, разве что станет еще дороже. Журналистка издания ZDnet Керри Ван подсказала, как определиться, какой же смартфон и когда купить. Протестировав много смартфонов за несколько лет, она составила схему принятия решений, которая еще ни разу не подводила.

Нужен ли новый смартфон прямо сейчас?

Если актуальный смартфон серьезно поврежден или неисправен настолько, что не позволяет выполнять повседневные задачи, то самое время купить новый, не откладывая. Некоторые люди говорят, что готовы прожить еще месяц с сильно потрескавшимся iPhone, если это позволит им купить модель следующего поколения. Однако ожидание может затянуться, поскольку Apple обычно продает свои новые iPhone через несколько недель, а то и дольше после их официального анонса.

Таким образом, срок ожидания может легко растянуться на два месяца и дольше, в зависимости от конфигурации и моделей, поскольку иногда они выходят в продажу с перерывами. Поэтому ради собственного комфорта не стоит ждать до осени.

Какой бюджет на смартфон?

Каждый новый iPhone при выходе больше всего интригует своей ценой, поэтому при выборе модели следует учитывать доступную или ожидаемую сумму денег, которую можно потратить на покупку. Apple проделала похвальную работу по стабилизации цен на iPhone за эти годы: базовая модель обычно стоит 799 долларов, Pro — 999 долларов, а Pro Max — 1199 долларов, поэтому можно предположить, что iPhone 17-й серии будет стоить примерно столько же.

Есть еще несколько факторов, влияющих на запуск iPhone в этом году. Во-первых, ожидается, что Apple выпустит новую модель iPhone 17 Air (или Slim), которая будет тоньше и легче стандартной версии. Если компания последует ценовой стратегии Samsung с ее ультратонким Galaxy S25 Edge, то на рынке может появиться iPhone с ценой немного дешевле моделей Pro.

Возможный дизайн смартфона iPhone 17 Air Фото: Apple

Политика администрации президента США Дональда Трампа, переговоры о тарифах и торговле наталкивают экспертов на выводы, что Apple повысит цены на iPhone с сентября. По мнению аналитика Jefferies Эдисона Ли, чтобы компенсировать расходы на новые компоненты и экспорт, цены на iPhone 17 Air, Pro и Pro Max могут вырасти на 50 долларов — это на 4-5% больше, чем в прошлом году.

Ожидаемые цены на iPhone 17 по сравнению с iPhone 16

Стандартный — 799 против 799 долларов (без изменений);

Pro — 1049 проти 999 долларов;

Pro Max — 1249 против 1199 долларов;

Air (Slim) — 949 долларов.

Если не хочется переплачивать, то выгоднее купить более старую модель iPhone, например, 16 или 15, или даже бюджетный iPhone 16e (от 599 долларов). Тем более, что перед выпуском новой модели Apple обычно снижает цену на iPhone последнего поколения на 100 долларов.

Смартфон iPhone 16 до сих пор пользуется успехом Фото: Скриншот

Нужны ли новые функции iPhone 17?

Слухи и утечки информации дают представление о потенциальных возможностях iPhone 17, хотя ни один из них Apple официально не подтвердила. Отраслевые эксперты, аналитики цепочек поставок и другие специалисты предполагают, что iPhone 17 Air будет отличаться самым тонким и легким дизайном, новым размером дисплея, титановой рамкой и обновленной панелью камеры. Им Apple, скорее всего, заменит iPhone 17 Plus, который оказался наименее популярным.

В iPhone 17 может быть использована технология "металинзы" меньшего размера, которая позволит сканеру Face ID и модулю Dynamic Island занимать меньше места на дисплее. Это также даст возможность уменьшить рамки телефона и увеличить диагональ экрана до 6,3 дюйма.

По слухам, только модели iPhone 17 Pro будут оснащены новым дисплеем с антибликовым покрытием, устойчивым к царапинам. Они могут быть доступны за дополнительную плату, как и нанотекстурированные панели Apple для MacBook и iPad. Модели iPhone 17 Pro также могут получить новый 48-мегапиксельный телеобъектив, способный делать снимки с 8-кратным оптическим зумом (ранее 5-кратным).

Что касается iPhone 16, то его характеристики, включая процессор A18, на котором работают инструменты Apple Intelligence, кнопка действия, управление камерой и поддержка Wi-Fi 7, останутся актуальными еще долгие годы. Владельцы немногое упустят, если решат не менять его на новый iPhone 17. Новые же покупатели смогут найти iPhone 16 с хорошей скидкой, что улучшит соотношение цены и качества.

Ранее инсайдеры раскрыли подробности о характеристиках и дизайне iPhone 17. Самая дорогая версия может получить аккумулятор емкостью 5000 мАч, а самая тонкая — всего 800 мАч.

Сообщали также, что Apple планирует оснастить iPhone 17 Pro забытой функцией Samsung Galaxy. Она впервые появилась еще в 2013 году, и с тех пор в разных формах доступна на многих телефонах под управлением Android.