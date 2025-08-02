Складний вибір мільйонів: чи варто чекати на новий iPhone 17 або краще купити iPhone 16 зараз

Apple може випустити у вересні серію смартфонів iPhone 17, інтерес до якої підігрівається чутками. Багато людей вже замислюються, чи варто купувати зараз торішній iPhone 16 або краще дочекатися новинок.

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iPhone 17 обіцяє поліпшення камер та інших функцій, але є ризик, що наступне покоління вкотре майже нічим не відрізнятиметься від попередніх, хіба що стане ще дорожчим. Журналістка видання ZDnet Керрі Ван підказала, як визначитися, який же смартфон і коли купити. Протестувавши багато смартфонів за кілька років, вона склала схему прийняття рішень, яка ще жодного разу не підводила.

Чи потрібен новий смартфон просто зараз?

Якщо актуальний смартфон серйозно пошкоджений або несправний настільки, що не дає змоги виконувати повсякденні завдання, то саме час купити новий, не відкладаючи. Деякі люди кажуть, що готові прожити ще місяць з сильно потрісканим iPhone, якщо це дасть їм змогу купити модель наступного покоління. Однак очікування може затягнутися, оскільки Apple зазвичай продає свої нові iPhone через кілька тижнів, а то й довше після їхнього офіційного анонсу.

Таким чином, термін очікування може легко розтягнутися на два місяці й довше, залежно від конфігурації та моделей, оскільки іноді вони виходять у продаж із перервами. Тому заради власного комфорту не варто чекати до осені.

Який бюджет на смартфон?

Кожен новий iPhone під час виходу найбільше інтригує своєю ціною, тому під час вибору моделі слід враховувати доступну або очікувану суму грошей, яку можна витратити на покупку. Apple виконала похвальну роботу зі стабілізації цін на iPhone за ці роки: базова модель зазвичай коштує 799 доларів, Pro — 999 доларів, а Pro Max — 1199 доларів, тому можна припустити, що iPhone 17-ї серії коштуватиме приблизно стільки ж.

Є ще кілька факторів, що впливають на запуск iPhone цього року. По-перше, очікується, що Apple випустить нову модель iPhone 17 Air (або Slim), яка буде тоншою і легшою за стандартну версію. Якщо компанія піде за ціновою стратегією Samsung з її ультратонким Galaxy S25 Edge, то на ринку може з'явитися iPhone з ціною трохи дешевше моделей Pro.

Можливий дизайн смартфона iPhone 17 Air Фото: Apple

Політика адміністрації президента США Дональда Трампа, переговори про тарифи і торгівлю наштовхують експертів на висновки, що Apple підвищить ціни на iPhone з вересня. На думку аналітика Jefferies Едісона Лі, щоб компенсувати витрати на нові компоненти та експорт, ціни на iPhone 17 Air, Pro і Pro Max можуть зрости на 50 доларів — це на 4-5% більше, ніж минулого року.

Очікувані ціни на iPhone 17 порівняно з iPhone 16

Стандартний — 799 проти 799 доларів (без змін);

Pro — 1049 проти 999 доларів;

Pro Max — 1249 проти 1199 доларів;

Air (Slim) — 949 доларів.

Якщо не хочеться переплачувати, то вигідніше купити старішу модель iPhone, наприклад, 16 або 15, або навіть бюджетний iPhone 16e (від 599 доларів). Тим більше, що перед випуском нової моделі Apple зазвичай знижує ціну на iPhone останнього покоління на 100 доларів.

Смартфон iPhone 16 досі користується успіхом Фото: Скриншот

Чи потрібні нові функції iPhone 17?

Чутки і витоки інформації дають уявлення про потенційні можливості iPhone 17, хоча жоден з них Apple офіційно не підтвердила. Галузеві експерти, аналітики ланцюжків поставок та інші фахівці припускають, що iPhone 17 Air відрізнятиметься найтоншим і найлегшим дизайном, новим розміром дисплея, титановою рамкою й оновленою панеллю камери. Ним Apple, найімовірніше, замінить iPhone 17 Plus, який виявився найменш популярним.

В iPhone 17 може бути використана технологія "металінзи" меншого розміру, яка дасть змогу сканеру Face ID і модулю Dynamic Island займати менше місця на дисплеї. Це також дасть можливість зменшити рамки телефону і збільшити діагональ екрана до 6,3 дюйма.

З чуток, тільки моделі iPhone 17 Pro будуть оснащені новим дисплеєм з покриттям антивідблиску, стійким до подряпин. Вони можуть бути доступні за додаткову плату, як і нанотекстуровані панелі Apple для MacBook і iPad. Моделі iPhone 17 Pro також можуть отримати новий 48-мегапіксельний телеоб'єктив, здатний робити знімки з 8-кратним оптичним зумом (раніше 5-кратним).

Що стосується iPhone 16, то його характеристики, включно з процесором A18, на якому працюють інструменти Apple Intelligence, кнопка дії, управління камерою і підтримка Wi-Fi 7, залишаться актуальними ще довгі роки. Власники небагато втратять, якщо вирішать не міняти його на новий iPhone 17. Нові ж покупці зможуть знайти iPhone 16 з хорошою знижкою, що поліпшить співвідношення ціни та якості.

Раніше інсайдери розкрили подробиці про характеристики і дизайн iPhone 17. Найдорожча версія може отримати акумулятор ємністю 5000 мАг, а найтонша — всього 800 мАг.

Повідомляли також, що Apple планує оснастити iPhone 17 Pro забутою функцією Samsung Galaxy. Вона вперше з'явилася ще в 2013 році, і відтоді в різних формах доступна на багатьох телефонах під управлінням Android.