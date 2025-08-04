Обязательно попробуйте: топ-5 полезных аксессуаров для вашего Android-смартфона (фото)

Современные телефоны Android предоставляют множество полезных функций, но нет предела совершенству. Любой, даже самый умный, смартфон всегда можно вывести на новый уровень.

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Усовершенствовать и без того отличный гаджет помогут удобные аксессуары, пишет techradar.com. Издание перечисляет топ-5 устройств, которые могут рам пригодиться, – причем для совсем разных целей.

Для фотографии

Тут специалисты советуют ShiftCam ProGrip – этот аксессуар добавляет к вашему телефону полноценную рукоятку в стиле зеркальной камеры, оснащенную кнопкой спуска затвора на передней панели. Сама рукоятка очень удобно лежит в руке и облегчает съемку видео, поскольку руки более стабильны.

Делать фото будет проще с ShiftCam ProGrip Фото: Future

Благодаря поворотному креплению для телефона вы можете быстро снимать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в зависимости от желаемого типа фото/видео.

Для отслеживания

Пригодится Chipolo Pop – яркий трекер, который подойдет, в том числе, для поиска забытого или потерянного телефона.

Яркий трекер поможет найти что угодно

Надо просто подключить Pop к вашему смартфону, и, если гаджет вдруг пропадет из поля зрения, дважды нажать на Chipolo Pop, – ваш телефон сразу зазвонит.

Впрочем, эта функция отслеживания работает с любым устройством, не только со смартфоном. К тому же, в отличие от AirTag от Apple, для которого требуется специальный чехол перед креплением, Chipolo Pop оснащен удобной петлей для брелока.

Для зарядки

Обратите внимание на повербанк Anker Nano Power Bank 10 000 мАч. Anker и так славился своими лучшими внешними аккумуляторами, а в этом модели он просто вышел на новый уровень комфорта.

Anker Nano поможет зарядить не только телефон, но и планшет

Благодаря внушительной емкости в 10 кОм, Anker Nano обладает более чем достаточным зарядом для зарядки вашего телефона от 0% до 100% и еще останется заряд для подзарядки. Мощность устройства составляет 30 Вт, так что вам не придется долго ждать.

Повербанк отлично подходит для Android-смартфонов, но его также можно использовать и для зарядки других устройств (например, планшета). Вам даже не придется беспокоиться о кабеле, так как он встроен в устройство.

Для видео

Insta360 Flow 2 Pro – это отличный стабилизатор для смартфона, который может понадобиться, если вы снимаете контент для YouTube или социальных сетей.

Insta360 Flow 2 Pro поможет зафиксировать камеру

Он позволяет удерживать телефон ровно во время съемки, и движения на готовом видео не будет, даже если вы будете бежать с устройством в руках.

Стик управления в центре стабилизатора позволяет свободно перемещать смартфон, чтобы вы могли точно распределить каждый кадр и быстро переключиться между портретным и альбомным режимами.

Для записи звука

Hollyland Lark M2S – это комплект из беспроводных микрофонов и подключаемого приемника. Наличие двух микрофонов заметно облегчает задачу по записи интервью.

Интервью с помощью Hollyland Lark M2S записывать легко и удобно Фото: techradar.com

Микрофоны весят всего 7 г каждый, поэтому их можно удобно разместить на лацкане пиджака, не стягивая его. Несмотря на миниатюрный корпус, они могут работать до девяти часов подряд, а общее время работы аккумулятора с учетом зарядного чехла составляет 30 часов.

Ранее Фокус писал, что делать, если зарядка телефона нагревается. Из-за легкого нагрева переживать не стоит, но горячая зарядка может быть признаком серьезных неприятностей.

Также стало известно, как помочь вашему телефону работать дольше. Мы перечисляли и распространенные ошибки, которые могут испортить аккумулятор.