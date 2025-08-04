Обов'язково спробуйте: топ 5 корисних аксесуарів для вашого Android-смартфона (фото)

Сучасні телефони Android надають безліч корисних функцій, але немає межі досконалості. Будь-який, навіть найрозумніший, смартфон завжди можна вивести на новий рівень.

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Удосконалити і без того чудовий гаджет допоможуть зручні аксесуари, пише techradar.com. Видання перераховує топ-5 пристроїв, які можуть стати в пригоді, — причому для зовсім різних цілей.

Для фотографії

Тут фахівці радять ShiftCam ProGrip — цей аксесуар додає до вашого телефону повноцінне руків'я в стилі дзеркальної камери, оснащене кнопкою спуску затвора на передній панелі. Саме руків'я дуже зручно лежить у руці і полегшує зйомку відео, оскільки руки більш стабільні.

Робити фото буде простіше з ShiftCam ProGrip Фото: Future

Завдяки поворотному кріпленню для телефона ви можете швидко знімати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні, залежно від бажаного типу фото/відео.

Для відстеження

Стане в пригоді Chipolo Pop — яскравий трекер, який підійде, зокрема, для пошуку забутого або загубленого телефону.

Яскравий трекер допоможе знайти що завгодно

Треба просто під'єднати Pop до вашого смартфона, і, якщо гаджет раптом зникне з поля зору, двічі натиснути на Chipolo Pop, — ваш телефон одразу задзвонить.

Утім, ця функція відстеження працює з будь-яким пристроєм, не тільки зі смартфоном. До того ж, на відміну від AirTag від Apple, для якого потрібен спеціальний чохол перед кріпленням, Chipolo Pop оснащений зручною петлею для брелока.

Для зарядки

Зверніть увагу на повербанк Anker Nano Power Bank 10 000 мАг. Anker і так славився своїми найкращими зовнішніми акумуляторами, а в цій моделі він просто вийшов на новий рівень комфорту.

Anker Nano допоможе зарядити не тільки телефон, а й планшет

Завдяки значній ємності в 10 кОм, Anker Nano має більш ніж достатній заряд для заряджання вашого телефона від 0% до 100% і ще залишиться заряд для підзаряджання. Потужність пристрою становить 30 Вт, тож вам не доведеться довго чекати.

Повербанк відмінно підходить для Android-смартфонів, але його також можна використовувати і для зарядки інших пристроїв (наприклад, планшета). Вам навіть не доведеться турбуватися про кабель, оскільки він вбудований у пристрій.

Для відео

Insta360 Flow 2 Pro — це чудовий стабілізатор для смартфона, який може знадобитися, якщо ви знімаєте контент для YouTube або соціальних мереж.

Insta360 Flow 2 Pro допоможе зафіксувати камеру

Він дає змогу утримувати телефон рівно під час зйомки, і руху на готовому відео не буде, навіть якщо ви бігтимете з пристроєм у руках.

Стік управління в центрі стабілізатора дає змогу вільно переміщати смартфон, щоб ви могли точно розподілити кожен кадр і швидко переключитися між портретним і альбомним режимами.

Для запису звуку

Hollyland Lark M2S — це комплект із бездротових мікрофонів і під'єднуваного приймача. Наявність двох мікрофонів помітно полегшує завдання із запису інтерв'ю.

Інтерв'ю за допомогою Hollyland Lark M2S записувати легко і зручно Фото: techradar.com

Мікрофони важать лише 7 г кожен, тому їх можна зручно розмістити на лацкані піджака, не стягуючи його. Незважаючи на мініатюрний корпус, вони можуть працювати до дев'яти годин поспіль, а загальний час роботи акумулятора з урахуванням зарядного чохла становить 30 годин.

Раніше Фокус писав, що робити, якщо зарядка телефону нагрівається. Через легке нагрівання переживати не варто, але гаряча зарядка може бути ознакою серйозних неприємностей.

Також стало відомо, як допомогти вашому телефону працювати довше. Ми перераховували і поширені помилки, які можуть зіпсувати акумулятор.