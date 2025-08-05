Как выбрать производительный смартфон: 5 вещей, на которые надо обратить внимание

Раньше мобильные игры были всего лишь способом убить время, но теперь все изменилось, и некоторые игры даже получили статус культовых (например, как Call of Duty). Однако нормально поиграть получится не на любом смартфоне.

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Если вы фанат игр и телефон вам нужен прежде всего для них, то вам надо знать несколько важных моментов, пишет.gizmochina.com. Эксперты издания поделились рекомендациями, на какие характеристики смотреть при выборе гаджета.

Сильный процессор

Сердце любого игрового смартфона — это как раз его процессор. Чтобы игра была плавной, обратите внимание на телефоны с флагманскими чипами, такими как Snapdragon 8 серии (Snapdragon 8 Elite, 8s Gen 4), Apple A-серии (A16, A17, A18) или Dimensity 9000+ (Dimensity 9400/9400+).

Наличие флагманского чипа также гарантирует мощный графический процессор, который обеспечивает качественную визуализацию кадров и их стабильность.

Плавный дисплей

Хороший дисплей усиливает эффект погружения. Для игр идеально подходит частота обновления 120 Гц или 144 Гц, так как она обеспечивает плавность движения и отзывчивость.

Панели AMOLED или OLED обеспечивают лучшую контрастность и более насыщенные цвета по сравнению с ЖК-дисплеями. Более высокая частота обновления также помогает уменьшить задержку ввода, а высокая частота дискретизации касаний дополнительно улучшает игровой процесс.

Память и хранилище

Игры становятся все сложнее и масштабнее, поэтому для них понадобится соответствующий объем памяти. Хотя обычно хватает и 8 ГБ, настоящий флагманский смартфон может предложить 12 ГБ и даже больше. Что касается встроенной памяти, то раньше стандартом считалось 128 ГБ, но теперь топовые модели предлагают уже 256 ГБ.

Так что лучше сразу берите модель с большой памятью, чтобы потом не пришлось удалять с перегруженного телефона фото или видео.

Мощная батарея

Игры могут быстро разрядить аккумулятор. Идеальный вариант — телефон с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч или больше. Не менее важна и быстрая зарядка (60 Вт или выше), чтобы вам не приходилось долго ждать между игровыми сеансами.

Система охлаждения

Про этот пункт часто забывают – а напрасно. Как уже было отмечено, игры – это энергозатратный процесс, поэтому ваш смартфон может перегреться и начать зависать. Чтобы этого не случилось, понадобится испарительная камера охлаждения. А некоторые игровые смартфоны, такие как Red Magic 10S Pro, даже оснащены физическим вентилятором с RGB-подсветкой для активного охлаждения.

Ранее Фокус писал, что делать, если зарядка телефона нагревается . Из-за легкого нагрева переживать не стоит, но горячая зарядка может быть признаком серьезных неприятностей.

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