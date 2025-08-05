Як вибрати продуктивний смартфон: 5 речей, на які треба звернути увагу

Раніше мобільні ігри були всього лише способом вбити час, але тепер усе змінилося, і деякі ігри навіть отримали статус культових (наприклад, як Call of Duty). Однак нормально пограти вийде не на будь-якому смартфоні.

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Якщо ви фанат ігор і телефон вам потрібен насамперед для них, то вам треба знати кілька важливих моментів, пише.gizmochina.com. Експерти видання поділилися рекомендаціями, на які характеристики дивитися під час вибору гаджета.

Сильний процесор

Серце будь-якого ігрового смартфона — це якраз його процесор. Щоб гра була плавною, зверніть увагу на телефони з флагманськими чипами, такими як Snapdragon 8 серії (Snapdragon 8 Elite, 8s Gen 4), Apple A-серії (A16, A17, A18) або Dimensity 9000+ (Dimensity 9400/9400+).

Наявність флагманського чіпа також гарантує потужний графічний процесор, який забезпечує якісну візуалізацію кадрів та їхню стабільність.

Плавний дисплей

Хороший дисплей підсилює ефект занурення. Для ігор ідеально підходить частота оновлення 120 Гц або 144 Гц, оскільки вона забезпечує плавність руху і чуйність.

Панелі AMOLED або OLED забезпечують кращу контрастність і більш насичені кольори порівняно з РК-дисплеями. Вища частота оновлення також допомагає зменшити затримку введення, а висока частота дискретизації торкань додатково покращує ігровий процес.

Пам'ять і сховище

Ігри стають дедалі складнішими та масштабнішими, тому для них знадобиться відповідний обсяг пам'яті. Хоча зазвичай вистачає і 8 ГБ, справжній флагманський смартфон може запропонувати 12 ГБ і навіть більше. Що стосується вбудованої пам'яті, то раніше стандартом вважалося 128 ГБ, але тепер топові моделі пропонують уже 256 ГБ.

Тож краще одразу беріть модель з великою пам'яттю, щоб потім не довелося видаляти з перевантаженого телефону фото або відео.

Потужна батарея

Ігри можуть швидко розрядити акумулятор. Ідеальний варіант — телефон з акумулятором ємністю 5000 мАг або більше. Не менш важлива і швидка зарядка (60 Вт або вище), щоб вам не доводилося довго чекати між ігровими сеансами.

Система охолодження

Про цей пункт часто забувають — а даремно. Як уже було зазначено, ігри — це енерговитратний процес, тому ваш смартфон може перегрітися і почати зависати. Щоб цього не сталося, знадобиться випарна камера охолодження. А деякі ігрові смартфони, як-от Red Magic 10S Pro, навіть оснащені фізичним вентилятором з RGB-підсвічуванням для активного охолодження.

Раніше Фокус писав, що робити, якщо зарядка телефону нагрівається . Через легке нагрівання переживати не варто, але гаряча зарядка може бути ознакою серйозних неприємностей.

Також стало відомо, які телевізори підійдуть геймерам. Зокрема, фанатам відеоігор рекомендують модель LG C4 (причому для перегляду фільмів вона теж чудово підійде).