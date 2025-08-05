Блогер согнул Samsung Galaxy 200 тысяч раз в прямом эфире – и это не предел (видео)

Компания Samsung официально заявила, что ее новый складной смартфон Galaxy Z Fold 7 может выдержать до 500 тысяч складываний в идеальных условиях. Пользователи решили проверить это заявление, но поставили себе более реальную задачу – 200 тысяч складываний.

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Цифру скорректировали, так как ручное складывание телефона до показателя 500 тысяч заняло бы больше недели, пишет androidauthority.com. Даже 200 тысяч складываний потребует более суток. Пока что экспериментаторы ушли на перерыв, дойдя до отметки 180 745 складываний.

Одновременно участники комментировали, как работает Z Fold 7. При 95 тысячах складываний все шло хорошо: дисплей четко передавал цвета, сенсорная чувствительность была в порядке, динамики работали исправно.

После 100 000 складываний при открытии и закрытии телефона начал раздаваться легкий треск. Однако внутренний дисплей продолжал работать без мерцания и видимых повреждений.

После 105 021 складывания экран был по-прежнему полностью функционален, хотя складка телефона стала заметно глубже.

Предполагают, что телефон переживет и 200 тысяч складываний – ведь Samsung использовала на внутреннем дисплее Fold 7 более толстый слой ультратонкого стекла (UTG) для улучшения амортизации. Также был использован новый высокоэластичный клей, соединяющий слои OLED-дисплея: по словам производителя, это обеспечивает в четыре раза более высокую скорость восстановления по сравнению с предыдущими материалами. Кроме того, экран смартфона защищен высокопрочной титановой пластиной.

Но тут следует учесть, что в заявлении о 500 тысячах говорилось об «идеальных условиях», а тест проводится в обычных условиях вручную, – так что это должно дать более реалистичное представление о том, как многократное складывание влияет на устройство при повседневном использовании.

Напомним, новые складные смартфоны Samsung были официально представлены на Galaxy Unpacked в июле нынешнего года.

Ранее Фокус сообщал, что продажи этих новых устройств Samsung бьют рекорды. Общее количество предзаказов на Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим поколением.

Между прочим, новые смартфоны Samsung вышли на такой уровень популярности, что их стали воровать целыми партиями.