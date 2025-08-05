Блогер зігнув Samsung Galaxy 200 тисяч разів у прямому ефірі — і це не межа (відео)

Компанія Samsung офіційно заявила, що її новий складаний смартфон Galaxy Z Fold 7 може витримати до 500 тисяч складань в ідеальних умовах. Користувачі вирішили перевірити цю заяву, але поставили собі більш реальне завдання — 200 тисяч складань.

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Цифру скоригували, оскільки ручне складання телефону до показника 500 тисяч зайняло б більше тижня, пише androidauthority.com. Навіть 200 тисяч складань потребують більше доби. Поки що експериментатори пішли на перерву, дійшовши до позначки 180 745 складань.

Одночасно учасники коментували, як працює Z Fold 7. При 95 тисячах складань усе йшло добре: дисплей чітко передавав кольори, сенсорна чутливість була в порядку, динаміки працювали справно.

Після 100 000 складань під час відкриття та закриття телефона почав лунати легкий тріск. Однак внутрішній дисплей продовжував працювати без мерехтіння та видимих пошкоджень.

Після 105 021 складання екран був, як і раніше, повністю функціональний, хоча складка телефону стала помітно глибшою.

Припускають, що телефон переживе і 200 тисяч складань — адже Samsung використала на внутрішньому дисплеї Fold 7 товстіший шар ультратонкого скла (UTG) для поліпшення амортизації. Також було використано новий високоеластичний клей, що з'єднує шари OLED-дисплея: за словами виробника, це забезпечує вчетверо вищу швидкість відновлення, порівняно з попередніми матеріалами. Крім того, екран смартфона захищений високоміцною титановою пластиною.

Але тут слід врахувати, що в заяві про 500 тисяч йшлося про "ідеальні умови", а тест проводять у звичайних умовах вручну, — отже, це має дати реалістичніше уявлення про те, як багаторазове складання впливає на пристрій за повсякденного використання.

Нагадаємо, нові складні смартфони Samsung були офіційно представлені на Galaxy Unpacked у липні нинішнього року.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі цих нових пристроїв Samsung б'ють рекорди. Загальна кількість попередніх замовлень на Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 зросла більш ніж на 25% порівняно з попереднім поколінням.

Між іншим, нові смартфони Samsung вийшли на такий рівень популярності, що їх почали красти цілими партіями.