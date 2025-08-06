Смартфон за 700 долларов заменит дорогой флагман: почему он так нравится экспертам (фото)

Если вы не готовы потратить тысячу долларов на новый премиум-смартфон – к примеру, Pixel 9 Pro – то вы можете и сэкономить, и приобрети вполне достойную модель. Например, в продажу поступил китайский Redmagic 10 Air – и его называют подходящей заменой дорогим флагманам.

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Телефон Redmagic на базе Android – и стильный и мощный, отмечает zdnet.com. /Он вытянет даже самые сложные игры благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3, дополненному специальным игровым чипом RedCore R3. К тому же, это довольно тонкий телефон – хоть и не самый тонкий на рынке, но выглядит вполне симпатично.

В первую очередь Redmagic 10 Air оценят геймеры Фото: zdnet.com

Один из авторов издания специально протестировал Redmagic 10 Air на нескольких требовательных играх – Guns of Glory и Star Trek Fleet Academy – и остался очень доволен. Графика была великолепной, экран — плавным, динамики — отличными, и в целом этот опыт оказался, по мнению эксперта, даже более впечатляющим, чем те же игры на Pixel 9 Pro.

Правда, к камере были замечания – мол, она ничем особо не выделяется. В частности, тройная 50-мегапиксельная камера смартфона хорошо передает детали, а снимки получаются достаточно яркими, но все-таки контрастность выходит недостаточной, а цвета – перенасыщенными. Похуже, чем у флагманских iPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S25 – но ведь речь, в первую очередь, об игровом смартфоне.

Технические характеристики Redmagic 10 Air

Дисплей – 6,8-дюймовый AMOLED с разрешением 2480 x 1116, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 2000 Гц и соотношением сторон 20:9.

Охлаждение –система охлаждения ICE-X

Процессор – Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой 3,3 ГГц с ядрами Cortex-X4 и Red Core 3.

Графический процессор – Adreno

Оперативная память – 12 или 16 ГБ

Объем памяти – 256 или 512 ГБ.

Камеры – основная 50 МП+50 МП с сенсорами OV50E40/OV50D40, размер пикселя 1,0 мкм, 0,64 мкм, апертура 1,00, 2,05, фронтальная 16 МП.

Датчики – сканер отпечатков пальцев, G-сенсор, электронный компас, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, датчик освещенности под экраном, инфракрасный датчик

Аккумулятор – 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

Цена на Redmagic 10 Air не превышает 700 долларов (около 30 тысяч гривен)

Также Фокус сообщал, что китайская компания Xiaomi выпустит бюджетный смартфон, который можно использовать как повербанк. Модель Redmi 15 5G появится в продаже 19 августа – правда, география рынка пока ограничена.

Ранее стало известно, какие бюджетные смартфоны с сильной батареей получили самые высокие оценки экспертов.