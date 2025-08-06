Смартфон за 700 доларів замінить дорогий флагман: чому він так подобається експертам (фото)

Якщо ви не готові витратити тисячу доларів на новий преміум-смартфон — наприклад, Pixel 9 Pro — то ви можете і заощадити, і придбати цілком гідну модель. Наприклад, у продаж надійшов китайський Redmagic 10 Air — і його називають підходящою заміною дорогим флагманам.

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Телефон Redmagic на базі Android — і стильний, і потужний, зазначає zdnet.com. /Він витягне навіть найскладніші ігри завдяки процесору Snapdragon 8 Gen 3, доповненому спеціальним ігровим чипом RedCore R3. До того ж, це доволі тонкий телефон — хоч і не найтонший на ринку, але виглядає цілком симпатично.

Передусім Redmagic 10 Air оцінять геймери Фото: zdnet.com

Один з авторів видання спеціально протестував Redmagic 10 Air на кількох вимогливих іграх — Guns of Glory і Star Trek Fleet Academy — і залишився дуже задоволений. Графіка була чудовою, екран — плавним, динаміки — чудовими, і загалом цей досвід виявився, на думку експерта, навіть більш вражаючим, ніж ті ж ігри на Pixel 9 Pro.

Щоправда, до камери були зауваження — мовляв, вона нічим особливо не виділяється. Зокрема, потрійна 50-мегапіксельна камера смартфона добре передає деталі, а знімки виходять доволі яскравими, але все-таки контрастність виходить недостатньою, а кольори — перенасиченими. Гірше, ніж у флагманських iPhone 16 Pro і Samsung Galaxy S25 — але ж ідеться насамперед про ігровий смартфон.

Технічні характеристики Redmagic 10 Air

Дисплей — 6,8-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 2480 x 1116, частотою оновлення 120 Гц, частотою дискретизації торкання 2000 Гц і співвідношенням сторін 20:9.

Охолодження — система охолодження ICE-X

Процесор — Snapdragon 8 Gen 3 з тактовою частотою 3,3 ГГц з ядрами Cortex-X4 і Red Core 3.

Графічний процесор — Adreno

Оперативна пам'ять — 12 або 16 ГБ

Об'єм пам'яті — 256 або 512 ГБ.

Камери — основна 50 МП+50 МП із сенсорами OV50E40/OV50D40, розмір пікселя 1,0 мкм, 0,64 мкм, апертура 1,00, 2,05, фронтальна 16 МП.

Датчики — сканер відбитків пальців, G-сенсор, електронний компас, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітленості, датчик освітленості під екраном, інфрачервоний датчик

Акумулятор — 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю до 80 Вт.

Ціна на Redmagic 10 Air не перевищує 700 доларів (близько 30 тисяч гривень)

Також Фокус повідомляв, що китайська компанія Xiaomi випустить бюджетний смартфон, який можна використовувати як повербанк. Модель Redmi 15 5G з'явиться в продажу 19 серпня — щоправда, географія ринку поки обмежена.

Раніше стало відомо, які бюджетні смартфони з сильною батареєю отримали найвищі оцінки експертів.