Смартфон получил два AMOLED-дисплея и батарею емкостью 21 200 мАч: что за модель

Armor 29 Ultra — новый смартфон, который отличается очень длительным временем автономной работы, дополнительным дисплеем и камерой ночного видения. Среди других особенностей — однокристальная система с поддержкой 5G.

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Компания Ulefone, известный производитель защищенных смартфонов, пополняет свою линейку еще одной моделью. Armor 29 Ultra впечатляет широким набором функций, но его определенно нельзя назвать компактным устройством, пишет notebookcheck.net

Толщина корпуса составляет 33,8 мм, вес — 688 г, углы усилены. Такие внушительные размеры также обусловлены аккумулятором, емкость которого составляет впечатляющие 21 200 мАч. Это означает, что смартфон может провести 1140 ч в режиме ожидания, 114 ч в режиме разговора и 27 ч в режиме воспроизведения видео. Поддерживается обратная зарядка мощностью 10 Вт, что может пригодиться для наушников, часов и для других смартфонов.

Armor 29 Ultra, работающий на процессоре MediaTek Dimensity 9300+, обеспечивает достойную производительность и поддержку сетей 5G с двумя SIM-картами. Смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Основной экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1080 x 2400 пикселей дополняется дополнительным экраном диагональю 1,04 дюйма на задней панели, также выполненным по технологии AMOLED.

Armor 29 Ultra сертифицирован по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H, что гарантирует защиту от воды, пыли, падений и экстремальных условий окружающей среды.

Среди других особенностей: 64-мегапиксельная камера ночного видения с сенсором OV64B и основная камера Sony IMX989 с разрешением 50 МП. Фонарик на задней панели, состоящий из 570 отдельных светодиодов, обеспечивает световой поток до 1000 люмен.

Armor U29 Ultra продается на aliexpress.com за 1700 евро.

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