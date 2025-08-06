Смартфон отримав два AMOLED-дисплеї та батарею ємністю 21 200 мАг: що за модель

Armor 29 Ultra — новий смартфон, який вирізняється дуже тривалим часом автономної роботи, додатковим дисплеєм і камерою нічного бачення. Серед інших особливостей — однокристальна система з підтримкою 5G.

Related video

Компанія Ulefone, відомий виробник захищених смартфонів, поповнює свою лінійку ще однією моделлю. Armor 29 Ultra вражає широким набором функцій, але його безумовно не можна назвати компактним пристроєм, пише notebookcheck.net

Товщина корпусу становить 33,8 мм, вага — 688 г, кути посилені. Такі значні розміри також обумовлені акумулятором, ємність якого становить вражаючі 21 200 мАг. Це означає, що смартфон може провести 1140 год у режимі очікування, 114 год у режимі розмови і 27 год у режимі відтворення відео. Підтримується зворотна зарядка потужністю 10 Вт, що може стати в нагоді для навушників, годинників і для інших смартфонів.

Armor 29 Ultra, що працює на процесорі MediaTek Dimensity 9300+, забезпечує гідну продуктивність і підтримку мереж 5G з двома SIM-картами. Смартфон оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ вбудованої пам'яті. Основний екран AMOLED діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів доповнюється додатковим екраном діагоналлю 1,04 дюйма на задній панелі, також виконаним за технологією AMOLED.

Armor 29 Ultra сертифікований за стандартами IP68/IP69K і MIL-STD-810H, що гарантує захист від води, пилу, падінь і екстремальних умов навколишнього середовища.

Серед інших особливостей: 64-мегапіксельна камера нічного бачення з сенсором OV64B і основна камера Sony IMX989 з роздільною здатністю 50 МП. Ліхтарик на задній панелі, що складається з 570 окремих світлодіодів, забезпечує світловий потік до 1000 люмен.

Armor U29 Ultra продається на aliexpress.com за 1700 євро.

Раніше ми писали, що люди хочуть, щоб смартфони працювали, як гаджети з 2000-х. Опитування показало, що користувачі Android-смартфонів найбільше сумують за функціями, які давно зникли.