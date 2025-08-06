У нового смартфона Samsung обнаружилась неприятная проблема: ее невозможно решить (видео)

Толщина обычно считалась главным недостатком складных телефонов. И этого действительно сложно было избежать, с учетом их конструкции. Но оказалось, что главная проблема – совсем не в толщине телефона.

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Компания Samsung выпустила Galaxy Z Fold 7 – самый тонкий из своих смартфонов и таким образом вроде бы обошла препятствие, пишет androidauthority.com. Эту модель называют чудом инженерной мысли, ведь Z Fold 7 получился на 36% тоньше своего предшественника Galaxy Z Fold 6.

Но экспертов смущает не толщина телефона. Прежде всего, они считают цену в 1999 долларов завышенной для смартфона-«раскладушки». Не очень довольны и производительностью: мол, большой экран кардинально меняет работу с электронными таблицами, и, если использовать его вместе с Bluetooth-клавиатурой, он даже может заменить ноутбук в поездке. Но специалисты отнеслись к такому улучшению скептически – ведь можно взять с собой настоящий ноутбук и не создавать ненужные сложности.

Поклонники Z Fold 7 также хвалят его как замену электронной книге. С этим эксперты тоже не соглашаются: по их мнению, Kindle Paperwhite гораздо удобнее (а стоит всего 160 долларов на Amazon). Просмотр фильмов на раскладном дисплее тоже не впечатлил.

Что касается игрового аспекта, то большой внутренний дисплей — явное преимущество для мобильных игр, где управление осуществляется на экране, поскольку пальцы не так сильно закрывают поле действия. Однако и тут тестировщики не видят смысла в складном смартфоне – опять же, на ноутбуке играть удобнее.

Главная проблема Galaxy Z Fold 7 – и вообще складных смартфонов – в том, что весь функционал вполне можно использовать на обычной модели, подытоживают эксперты. Так что толщина устройства, несмотря на всю свою эффектность, оказалась ни при чем.

Напомним, новые складные смартфоны Samsung были официально представлены на Galaxy Unpacked в июле нынешнего года.

Ранее Фокус сообщал, что продажи этих новых устройств Samsung бьют рекорды . Общее количество предзаказов на Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим поколением.