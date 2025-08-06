У нового смартфона Samsung виявилася неприємна проблема: її неможливо вирішити (відео)

Товщина зазвичай вважалася головним недоліком складних телефонів. І цього дійсно складно було уникнути, з урахуванням їхньої конструкції. Але виявилося, що головна проблема — зовсім не в товщині телефону.

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Компанія Samsung випустила Galaxy Z Fold 7 — найтонший зі своїх смартфонів і таким чином начебто обійшла перешкоду, пише androidauthority.com. Цю модель називають дивом інженерної думки, адже Z Fold 7 вийшов на 36% тоншим за свого попередника Galaxy Z Fold 6.

Але експертів бентежить не товщина телефону. Насамперед, вони вважають ціну в 1999 доларів завищеною для смартфона-"розкладачки". Не дуже задоволені й продуктивністю: мовляв, великий екран кардинально змінює роботу з електронними таблицями, і, якщо використовувати його разом із Bluetooth-клавіатурою, він навіть може замінити ноутбук у поїздці. Але фахівці поставилися до такого поліпшення скептично — адже можна взяти з собою справжній ноутбук і не створювати непотрібні складнощі.

Шанувальники Z Fold 7 також хвалять його як заміну електронній книзі. З цим експерти теж не погоджуються: на їхню думку, Kindle Paperwhite набагато зручніший (а коштує всього 160 доларів на Amazon). Перегляд фільмів на розкладному дисплеї теж не вразив.

Що стосується ігрового аспекту, то великий внутрішній дисплей — явна перевага для мобільних ігор, де управління здійснюється на екрані, оскільки пальці не так сильно закривають поле дії. Однак і тут тестувальники не бачать сенсу в складному смартфоні — знову ж таки, на ноутбуці грати зручніше.

Головна проблема Galaxy Z Fold 7 — і взагалі складних смартфонів — у тому, що весь функціонал цілком можна використовувати на звичайній моделі, підсумовують експерти. Тож товщина пристрою, попри всю свою ефектність, виявилася ні до чого.

Нагадаємо, нові складні смартфони Samsung були офіційно представлені на Galaxy Unpacked у липні нинішнього року.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі цих нових пристроїв Samsung б'ють рекорди . Загальна кількість попередніх замовлень на Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 зросла більш ніж на 25% порівняно з попереднім поколінням.