Телефон Nokia 3310 получил поддержку 4G: придется за это доплатить еще 2000 грн (фото)

Китайские умельцы сделали так, что некогда популярный телефон Nokia 3310 заработал в сетях 4G. Они создали специальную плату для этих целей.

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На китайском маркетплейсе Taobao продают платы для старых телефонов, оснащенных baseband-процессорами. Это дает возможность использовать старую-добрую Nokia 3310 там, где уже нет покрытия 2G и 3G-сетей, говорится в описании товара.

Продавцы оценили плату в 345 юаней, что соответствует 50 долларам США, или 2086 гривнам. В Китае смартфон базового уровня можно приобрести за такую же сумму, однако любителям ретро-техники, думаем, не жаль будет расстаться с такой суммой, чтобы обеспечить апгрейд телефону Nokia 3310.

Отметим, что в Украине модель Nokia 3310 обойдется примерно в 1500 грн.

Плата 4G для Nokia 3310

Для справки: baseband-процессор – микросхема, отвечающая за обработку радиосигналов в мобильных устройствах. Он преобразовывает цифровые сигналы в аналоговые для передачи, и обратно — для приема, работает с антенной, SIM-картой, обеспечивает сетевые подключения.

Что известно о телефоне Nokia 3310

Nokia 3310 был выпущен в 2000 году. Он стал популярен среди пользователей благодаря прочному корпусу, длительному времени автономной работы и эргономичности. В 2017 телефон был перевыпущен и получил современный функционал, а также цветной дисплей. Также разработчики не забыли обновить игру "Змейка", добавить сменные панели, что помогало кастомизировать дизайн устройства.

Ранее мы сообщали, что Nokia за 2500 грн получил ИИ DeepSeek, игру "Змейка" и уникальный дизайн. Компания HMD совместно с футбольным клубом "Барселона" выпустила лимитированную версию кнопочного телефона 3210 FC Barcelona Edition.

Писали также, что Nokia за 1200 грн вышел со съемной батареей, ИИ Deepseek и зарядной станцией. В Китае поступил в продажу мобильный телефон HMD Global модели 2660 Flip. Он получил классический дизайн "раскладушки"