Телефон Nokia 3310 отримав підтримку 4G: доведеться за це доплатити ще 2000 грн (фото)

Китайські умільці зробили так, що колись популярний телефон Nokia 3310 запрацював у мережах 4G. Вони створили спеціальну плату для цих цілей.

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На китайському маркетплейсі Taobao продають плати для старих телефонів, оснащених baseband-процесорами. Це дає можливість використовувати стару-добру Nokia 3310 там, де вже немає покриття 2G і 3G-мереж, йдеться в описі товару.

Продавці оцінили плату в 345 юанів, що відповідає 50 доларам США, або 2086 гривням. У Китаї смартфон базового рівня можна придбати за таку саму суму, однак любителям ретро-техніки, гадаємо, не шкода буде розлучитися з такою сумою, щоб забезпечити апгрейд телефону Nokia 3310.

Зазначимо, що в Україні модель Nokia 3310 обійдеться приблизно в 1500 грн.

Плата 4G для Nokia 3310

Для довідки: baseband-процесор — мікросхема, що відповідає за обробку радіосигналів у мобільних пристроях. Він перетворює цифрові сигнали в аналогові для передавання, і назад — для приймання, працює з антеною, SIM-картою, забезпечує мережеві підключення.

Що відомо про телефон Nokia 3310

Nokia 3310 був випущений у 2000 році. Він став популярним серед користувачів завдяки міцному корпусу, тривалому часу автономної роботи та ергономічності. У 2017 телефон був перевипущений і отримав сучасний функціонал, а також кольоровий дисплей. Також розробники не забули оновити гру "Змійка", додати змінні панелі, що допомагало кастомізувати дизайн пристрою.

Раніше ми повідомляли, що Nokia за 2500 грн отримав ШІ DeepSeek, гру "Змійка" та унікальний дизайн. Компанія HMD спільно з футбольним клубом "Барселона" випустила лімітовану версію кнопкового телефону 3210 FC Barcelona Edition.

Писали також, що Nokia за 1200 грн вийшов зі знімною батареєю, ШІ Deepseek і зарядною станцією. У Китаї надійшов у продаж мобільний телефон HMD Global моделі 2660 Flip. Він отримав класичний дизайн "розкладачки"