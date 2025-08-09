Установите на свой телефон: топ-5 приложений, которые значительно упростят вам жизнь

Выбор приложения для установки на смартфон – личное дело каждого пользователя. Но есть и очень полезные универсальные приложения, которые, к тому же, работают в Украине.

Все эти приложения доступны и в App Store, и в Google Play, и все они бесплатные, пишет techadvisor.com. Издание предлагает собственный рейтинг таких удобных приложений.

PayPal

Это самый простой способ отправлять и получать деньги, независимо от того, в каком банке они находятся. Чтобы найти человека, вам нужны только его имя (имя пользователя), адрес электронной почты или номер мобильного телефона — сортировочный код или номер счета не требуются. А если привязать PayPal к банковскому счету, то отправка и снятие денег будут проходить вообще без проблем.

Отметим, что раньше сервис не работал в Украине, но с марта 2022 года стал доступным и граждан нашей страны.

Libby

Используя свою читательскую карту в этом приложении, вы получаете доступ к огромному количеству бесплатных электронных книг. Специальный режим просмотра статей делает работу с библиотекой гораздо более интуитивно понятной, чем чтение PDF-файлов.

Чтобы получить еще больше бесплатного цифрового контента, можно привязать читательскую карту к приложению PressReader.

Meetup

Приложение, которое пригодится для тех, кто, например, недавно переехал в другой город. По сути, это социальная сеть, предназначенная для знакомства с новыми людьми и новыми активностями. Можете выбрать группы по своим интересам и присоединиться к ним.

HappyCow

Это приложение в первую очередь оценят веганы. Для того, чтобы изучить меню ресторанов, не надо тратить время на Google Maps – ведь HappyCow работает аналогичным образом, но оно сразу показывает только те заведения, где подают блюда без мяса.

Тут есть большой набор фильтров, а также отзывы и возможность добавлять заведения в сохраненный список. Можно даже общаться с другими пользователями через вкладку «Сообщество».

Rocketbook

Понадобится тем, кто работает и с бумажными, и с цифровыми заметками. Его называют «лучшим гибридным решением»: с помощью одного из «умных блокнотов» вы можете создавать бумажные заметки специальной ручкой, а затем сканировать их через Rocketbook и сохранять где угодно.

К тому же, недавно в приложении появилась поддержка OCR, что позволяет преобразовывать рукописные заметки в текст и потом легко их находить.

