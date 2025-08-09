Встановіть на свій телефон: топ 5 додатків, які значно спростять вам життя

Вибір програми для встановлення на смартфон — особиста справа кожного користувача. Але є й дуже корисні універсальні додатки, які, до того ж, працюють в Україні.

Усі ці додатки доступні і в App Store, і в Google Play, і всі вони безкоштовні, пише techadvisor.com. Видання пропонує власний рейтинг таких зручних додатків.

PayPal

Це найпростіший спосіб надсилати й отримувати гроші, незалежно від того, в якому банку вони перебувають. Щоб знайти людину, вам потрібні тільки її ім'я (ім'я користувача), адреса електронної пошти або номер мобільного телефону — сортувальний код або номер рахунку не потрібні. А якщо прив'язати PayPal до банківського рахунку, то відправлення і зняття грошей відбуватимуться взагалі без проблем.

Зазначимо, що раніше сервіс не працював в Україні, але з березня 2022 року став доступним і для громадян нашої країни.

Ліббі

Використовуючи свою читацьку карту в цьому додатку, ви отримуєте доступ до величезної кількості безкоштовних електронних книг. Спеціальний режим перегляду статей робить роботу з бібліотекою набагато більш інтуїтивно зрозумілою, ніж читання PDF-файлів.

Щоб отримати ще більше безкоштовного цифрового контенту, можна прив'язати читацьку картку до додатка PressReader.

Meetup

Додаток, який стане в пригоді для тих, хто, наприклад, нещодавно переїхав до іншого міста. По суті, це соціальна мережа, призначена для знайомства з новими людьми та новими активностями. Можете вибрати групи за своїми інтересами і приєднатися до них.

HappyCow

Цей додаток насамперед оцінять вегани. Для того, щоб вивчити меню ресторанів, не треба витрачати час на Google Maps — адже HappyCow працює аналогічним чином, але він одразу показує тільки ті заклади, де подають страви без м'яса.

Тут є великий набір фільтрів, а також відгуки та можливість додавати заклади до збереженого списку. Можна навіть спілкуватися з іншими користувачами через вкладку "Спільнота".

Rocketbook

Знадобиться тим, хто працює і з паперовими, і з цифровими нотатками. Його називають "найкращим гібридним рішенням": за допомогою одного з "розумних блокнотів" ви можете створювати паперові нотатки спеціальною ручкою, а потім сканувати їх через Rocketbook і зберігати де завгодно.

До того ж, нещодавно в додатку з'явилася підтримка OCR, що дає змогу перетворювати рукописні нотатки на текст і потім легко їх знаходити.

