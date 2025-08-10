Как отключить надоедливую рекламу и ненужное ПО на смартфоне Samsung: простые настройки

Компания Samsung сейчас предлагает одни из самых дорогих смартфонов на рынке. Ее новый Galaxy Z Fold 7 стоит 2 тысячи долларов, но пользователи недовольны тем, что после распаковки премиального телефона сталкиваются с ненужным ПО и навязчивой рекламой.

Рекламные объявления буквально обрушиваются на владельцев смартфонов Samsung сразу после окончания настройки, констатирует slashgear.com. Часто Samsung заполняет даже панель уведомлений и экран блокировки рекламой приложений из Galaxy Store. Но избавиться от этого потока ненужной информации можно довольно легко.

Удалить лишние приложения

Первое, что следует сделать на новом телефоне Samsung Galaxy, — это удалить ненужные приложения, установленные по умолчанию. Для этого:

Откройте панель приложений, проведя пальцем вверх от середины главного экрана.

Удерживайте одно из приложений с ненужным ПО, затем нажмите «Выбрать» во всплывающем меню.

На значке приложения появится галочка. Продолжайте выбирать остальные приложения с ненужным ПО, нажимая на них.

После того, как вы выбрали их все, нажмите кнопку «Удалить» в верхней части экрана. Вам нужно будет подтвердить удаление каждого приложения, нажав «ОК» в нижней части экрана.

Между прочим, некоторые собственные приложения Samsung могут быть источником рекламного спама, особенно это касается Samsung Global Goals, Samsung Shop, Samsung Free и Samsung TV Plus.

После удаления ненужных приложений вам придется заглянуть в настройки, чтобы убрать остальной маркетинговый «мусор». Для этого:

Зайдите в раздел «Учетная запись Samsung» в приложении «Настройки».

Нажмите «Безопасность и конфиденциальность».

Отключите «Получать новости и специальные предложения», а также «Улучшать персонализированную рекламу с использованием данных учетной записи Samsung».

Также стоит зайти в раздел «Служба персонализации» на странице «Безопасность и конфиденциальность» и отключить эту функцию.

Отключить навязчивые уведомления

Приведенные выше советы помогут избавиться от большинства рекламных объявлений на вашем смартфоне Samsung Galaxy, но можно поступить еще более радикально.

Для начала откройте приложение Galaxy Store — это клон Google Play от Samsung, где содержится еще больше рекламы.

Нажмите «Меню» в правом нижнем углу, затем нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу.

Нажмите «Служба персонализации» и выключите переключатель в правом верхнем углу.

Приложение Samsung Health также будет показывать вам маркетинговые материалы, пока вы не зайдете на страницу настроек и не отключите «Службу персонализации» и «Маркетинговые уведомления». Таким же образом надо поступить и с другими приложениями – их у Samsung очень много, но алгоритм действий один и тот же.

Напомним, что вскоре после выхода новых смартфонов Samsung Galaxy в июле этого года стало известно, что продажи новых телефонов Samsung бьют рекорды .