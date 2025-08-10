Як відключити надокучливу рекламу і непотрібне ПЗ на смартфоні Samsung: прості налаштування
Компанія Samsung зараз пропонує одні з найдорожчих смартфонів на ринку. Її новий Galaxy Z Fold 7 коштує 2 тисячі доларів, але користувачі незадоволені тим, що після розпакування преміального телефону стикаються з непотрібним ПЗ і нав'язливою рекламою.
Рекламні оголошення буквально обрушуються на власників смартфонів Samsung відразу після закінчення налаштування, констатує slashgear.com. Часто Samsung заповнює навіть панель сповіщень і екран блокування рекламою додатків з Galaxy Store. Але позбутися цього потоку непотрібної інформації можна досить легко.
Видалити зайві додатки
Перше, що слід зробити на новому телефоні Samsung Galaxy, — це видалити непотрібні додатки, встановлені за замовчуванням. Для цього:
- Відкрийте панель додатків, провівши пальцем вгору від середини головного екрана.
- Утримуйте один із додатків із непотрібним ПЗ, потім натисніть "Вибрати" у спливаючому меню.
- На значку додатка з'явиться галочка. Продовжуйте вибирати інші додатки з непотрібним ПЗ, натискаючи на них.
- Після того, як ви вибрали їх усі, натисніть кнопку "Видалити" у верхній частині екрана. Вам потрібно буде підтвердити видалення кожного додатка, натиснувши "ОК" у нижній частині екрана.
Між іншим, деякі власні додатки Samsung можуть бути джерелом рекламного спаму, особливо це стосується Samsung Global Goals, Samsung Shop, Samsung Free і Samsung TV Plus.
Після видалення непотрібних додатків вам доведеться зазирнути в налаштування, щоб прибрати решту маркетингового "сміття". Для цього:
- Зайдіть у розділ "Обліковий запис Samsung" у застосунку "Налаштування".
- Натисніть "Безпека та конфіденційність".
- Вимкніть "Отримувати новини та спеціальні пропозиції", а також "Покращувати персоналізовану рекламу з використанням даних облікового запису Samsung".
Також варто зайти в розділ "Служба персоналізації" на сторінці "Безпека та конфіденційність" і відключити цю функцію.
Вимкнути нав'язливі повідомлення
Наведені вище поради допоможуть позбутися більшості рекламних оголошень на вашому смартфоні Samsung Galaxy, але можна вчинити ще радикальніше.
Для початку відкрийте додаток Galaxy Store — це клон Google Play від Samsung, де міститься ще більше реклами.
- Натисніть "Меню" в правому нижньому кутку, потім натисніть на значок шестерні в правому верхньому кутку.
- Натисніть "Служба персоналізації" і вимкніть перемикач у правому верхньому куті.
Додаток Samsung Health також показуватиме вам маркетингові матеріали, поки ви не зайдете на сторінку налаштувань і не вимкнете "Службу персоналізації" і "Маркетингові повідомлення". Так само треба вчинити і з іншими додатками — їх у Samsung дуже багато, але алгоритм дій один і той самий.
Нагадаємо, що незабаром після виходу нових смартфонів Samsung Galaxy у липні цього року стало відомо, що продажі нових телефонів Samsung б'ють рекорди.
Також Фокус писав, що нові телефони Samsung вийшли на такий рівень популярності, що їх стали красти цілими партіями. Нещодавно в Лондоні викрали вантажівку, що перевозила 12 тисяч смартфонів Galaxy.