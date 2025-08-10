Як відключити надокучливу рекламу і непотрібне ПЗ на смартфоні Samsung: прості налаштування

Компанія Samsung зараз пропонує одні з найдорожчих смартфонів на ринку. Її новий Galaxy Z Fold 7 коштує 2 тисячі доларів, але користувачі незадоволені тим, що після розпакування преміального телефону стикаються з непотрібним ПЗ і нав'язливою рекламою.

Related video

Рекламні оголошення буквально обрушуються на власників смартфонів Samsung відразу після закінчення налаштування, констатує slashgear.com. Часто Samsung заповнює навіть панель сповіщень і екран блокування рекламою додатків з Galaxy Store. Але позбутися цього потоку непотрібної інформації можна досить легко.

Видалити зайві додатки

Перше, що слід зробити на новому телефоні Samsung Galaxy, — це видалити непотрібні додатки, встановлені за замовчуванням. Для цього:

Відкрийте панель додатків, провівши пальцем вгору від середини головного екрана.

Утримуйте один із додатків із непотрібним ПЗ, потім натисніть "Вибрати" у спливаючому меню.

На значку додатка з'явиться галочка. Продовжуйте вибирати інші додатки з непотрібним ПЗ, натискаючи на них.

Після того, як ви вибрали їх усі, натисніть кнопку "Видалити" у верхній частині екрана. Вам потрібно буде підтвердити видалення кожного додатка, натиснувши "ОК" у нижній частині екрана.

Між іншим, деякі власні додатки Samsung можуть бути джерелом рекламного спаму, особливо це стосується Samsung Global Goals, Samsung Shop, Samsung Free і Samsung TV Plus.

Після видалення непотрібних додатків вам доведеться зазирнути в налаштування, щоб прибрати решту маркетингового "сміття". Для цього:

Зайдіть у розділ "Обліковий запис Samsung" у застосунку "Налаштування".

Натисніть "Безпека та конфіденційність".

Вимкніть "Отримувати новини та спеціальні пропозиції", а також "Покращувати персоналізовану рекламу з використанням даних облікового запису Samsung".

Також варто зайти в розділ "Служба персоналізації" на сторінці "Безпека та конфіденційність" і відключити цю функцію.

Вимкнути нав'язливі повідомлення

Наведені вище поради допоможуть позбутися більшості рекламних оголошень на вашому смартфоні Samsung Galaxy, але можна вчинити ще радикальніше.

Для початку відкрийте додаток Galaxy Store — це клон Google Play від Samsung, де міститься ще більше реклами.

Натисніть "Меню" в правому нижньому кутку, потім натисніть на значок шестерні в правому верхньому кутку.

Натисніть "Служба персоналізації" і вимкніть перемикач у правому верхньому куті.

Додаток Samsung Health також показуватиме вам маркетингові матеріали, поки ви не зайдете на сторінку налаштувань і не вимкнете "Службу персоналізації" і "Маркетингові повідомлення". Так само треба вчинити і з іншими додатками — їх у Samsung дуже багато, але алгоритм дій один і той самий.

Нагадаємо, що незабаром після виходу нових смартфонів Samsung Galaxy у липні цього року стало відомо, що продажі нових телефонів Samsung б'ють рекорди .