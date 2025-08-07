Кнопочные телефоны все популярнее в мире: скоро может появиться легендарный BlackBerry

Энтузиаст создал петицию петицию "Вернем BlackBerry" и призывает людей ее подписать, чтобы бренд смог снова начать выпускать некогда легендарные телефоны.

Автором петиции является поклонник BlackBerry Кевин Михалюк (он же CrackBerry Kevin). Мужчина основал компанию Clicks Technology, которая выпускает чехлы-клавиатуры для современных смартфонов, пишет androidpolice.com.

Михалюк считает, что сейчас самое подходящее время для возрождения BlackBerry. Основными причинами он назвал сокращение экранного времени, уменьшение зависимости от телефона и использования социальных сетей, ностальгию людей по гаджетам 2000-х, любовь к физической клавиатуре. Его манифест ведет на сайт "Верните BlackBerry", где можно подписать петицию в знак своего интереса и ждать новостей и обновлений.

Чехол с клавиатурой компании Clicks Technology Фото: Clicks.tech

Ностальгия по старым телефонам с QWERTY-клавиатурой очень сильна. Многие блогеры записывают ролики для соцсетей, где расхваливают старые телефоны-раскладушки или такие гаджеты, как Nokia 3310. Кевин воспринял тренд, как сигнал к действию.

Кевин Михалюк является соучредителем Clicks Technology, компании, выпустившей серию чехлов-клавиатур для iPhone, а в последнее время и для устройств Android, таких как Google Pixel и Motorola Razr.

Чехол-клавиатура Clicks стал популярным не сразу. Лучшей оказалась его вторая версия, а потому было принято решение выпустить модели для Android-смартфонов.

Эксперт Стивен Радочиа из Android Police протестировал, к примеру, чехол Unihertz Titan 2. Он похвалил его за то, что стал меньше времени проводить перед экраном смартфона, сообщения и письма писал дольше, но более осмысленно, так как использование физической клавиатуры давало больше времени подумать над смыслом изложенного. А также эксперту понравилась эргономичность клавиатуры и ощущения от нажатия физических клавиш на телефоне.

Недавно, кстати, вышел Minimal Phone, — смартфон с QWERTY-клавиатурой и экраном E-Ink, который также обещает сократить экранное время.

Ранее мы писали о лучших кнопочных телефонах 2025 года. Кнопочные телефоны становятся все более популярными в 2025 году. Некоторые пользователи начинают уставать от ультрасовременных смартфонов и обращают внимание на минималистичные гаджеты в стиле начала 2000-х.