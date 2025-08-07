Кнопкові телефони дедалі популярніші у світі: скоро може з'явитися легендарний BlackBerry

Ентузіаст створив петицію петицію "Повернемо BlackBerry" і закликає людей її підписати, щоб бренд зміг знову почати випускати колись легендарні телефони.

Автором петиції є шанувальник BlackBerry Кевін Михалюк (він же CrackBerry Kevin). Чоловік заснував компанію Clicks Technology, яка випускає чохли-клавіатури для сучасних смартфонів, пише androidpolice.com.

Михалюк вважає, що зараз дуже вдалий час для відродження BlackBerry. Основними причинами він назвав скорочення екранного часу, зменшення залежності від телефону і використання соціальних мереж, ностальгію людей за гаджетами 2000-х, любов до фізичної клавіатури. Його маніфест веде на сайт"Поверніть BlackBerry", де можна підписати петицію на знак своєї зацікавленості та чекати новин і оновлень.

Чохол із клавіатурою компанії Clicks Technology Фото: Clicks.tech

Ностальгія за старими телефонами з QWERTY-клавіатурою дуже сильна. Багато блогерів записують ролики для соцмереж, де розхвалюють старі телефони-розкладачки або такі гаджети, як Nokia 3310. Кевін сприйняв тренд, як сигнал до дії.

Кевін Михалюк є співзасновником Clicks Technology, компанії, що випустила серію чохлів-клавіатур для iPhone, а останнім часом і для пристроїв Android, як-от Google Pixel і Motorola Razr.

Чохол-клавіатура Clicks став популярним не відразу. Найкращою виявилася його друга версія, а тому було прийнято рішення випустити моделі для Android-смартфонів.

Експерт Стівен Радочіа з Android Police протестував, наприклад, чохол Unihertz Titan 2. Він похвалив його за те, що став менше часу проводити перед екраном смартфона, повідомлення і листи писав довше, але більш осмислено, оскільки використання фізичної клавіатури давало більше часу подумати над змістом викладеного. А також експерту сподобалася ергономічність клавіатури і відчуття від натискання фізичних клавіш на телефоні.

Нещодавно, до речі, вийшов Minimal Phone, — смартфон з QWERTY-клавіатурою та екраном E-Ink, який також обіцяє скоротити екранний час.

Раніше ми писали про найкращі кнопкові телефони 2025 року. Кнопкові телефони стають дедалі популярнішими у 2025 році. Деякі користувачі починають втомлюватися від ультрасучасних смартфонів і звертають увагу на мінімалістичні гаджети в стилі початку 2000-х.