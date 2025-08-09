iPhone проживет дольше, если изменить эти настройки: что надо сделать

Несмотря на свою репутацию топовых гаджетов, смартфоны от Apple все-таки не могут похвалиться супермощными батареями. Придется пойти на хитрости, чтобы ваш iPhone работал дольше.

Радикальные меры не понадобятся, успокаивает slashgear.com. Вам не нужно сбавлять яркость экрана до 1% и все время сидеть в режиме энергосбережения. Но есть простые настройки, изменив которые, вы поможете телефону служить вам лучше.

Фоновое обновление

Один из самых распространенных мифов о смартфонах – что закрытие приложений экономит заряд батареи. Компания Apple даже заявила, что наоборот – закрытие приложений расходует больше энергии, чем простое смахивание и автоматическое «замораживание» их в фоновом режиме.

Вместо того, чтобы закрывать все приложения, достаточно просто контролировать, каким из них разрешено обновляться с помощью функции «Фоновое обновление приложений».

Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Фоновое обновление приложений». Тут вы найдете длинный список переключателей для каждого приложения. По умолчанию большинство из них включены, а лучше будет отключить все, что не очень нужно.

Определение геолокации

Приложения, обновление которых в фоновом режиме вы отключили, могут по-прежнему запрашивать данные о местоположении. Речь необязательно о чем-то вредоносном – но даже для безобидного прогноза погоды вашему iPhone требуется заряд батареи, чтобы включить Wi-Fi, сотовую связь и GPS для определения локации.

Так что чем меньше работает приложений с доступом к данным о местоположении, тем меньше расходуется заряд батареи.

Зайдите в «Настройки», перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность» > «Службы геолокации».

Установите для ограничения количества приложений, которые могут использовать данные о вашем местоположении, значение «Всегда». Лучше выбрать значение «При использовании», чтобы приложение получало данные о местоположении только при активном экране.

Установите для разрешения доступа к местоположению значение «Никогда», если приложению действительно не требуется местоположение для работы.

Темный режим

Некоторые тесты показали, что использование приложений с включенным темным режимом может снизить потребление энергии на целых две трети. К тому же, темный режим может снизить нагрузку на глаза и помочь вам лучше спать.

Чтобы включить темный режим, зайдите в «Настройки» > «Дисплей и яркость». Но учтите, что темный режим подходит не всем.

Меньше виджетов

iOS позволяет создавать интерактивные виджеты на главном экране или экране блокировки. Это, конечно, удобно, но очень затратно в смысле заряда батареи – ведь такие виджеты постоянно обновляются в фоновом режиме.

Так что подумайте, действительно ли вам нужно столько виджетов, и без сожаления удалите те, которые реально не понадобятся.

