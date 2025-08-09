iPhone проживе довше, якщо змінити ці налаштування: що треба зробити

Попри свою репутацію топових гаджетів, смартфони від Apple все ж таки не можуть похвалитися суперпотужними батареями. Доведеться вдатися до хитрощів, щоб ваш iPhone працював довше.

Related video

Радикальні заходи не знадобляться, заспокоює slashgear.com. Вам не потрібно зменшувати яскравість екрана до 1% і весь час сидіти в режимі енергозбереження. Але є прості налаштування, зміною яких ви допоможете телефону служити вам краще.

Фонове оновлення

Один із найпоширеніших міфів про смартфони — що закриття застосунків економить заряд батареї. Компанія Apple навіть заявила, що навпаки — закриття застосунків потребує більше енергії, ніж просте змахування та автоматичне "заморожування" їх у фоновому режимі.

Замість того, щоб закривати всі застосунки, достатньо просто контролювати, яким з них дозволено оновлюватися за допомогою функції "Фонове оновлення застосунків".

Перейдіть у "Налаштування" > "Основні" > "Фонове оновлення застосунків". Тут ви знайдете довгий список перемикачів для кожного застосунку. За замовчуванням більшість із них увімкнено, а краще буде відключити все, що не дуже потрібно.

Визначення геолокації

Застосунки, оновлення яких у фоновому режимі ви відключили, можуть, як і раніше, запитувати дані про місцезнаходження. Мова необов'язково про щось шкідливе — але навіть для звичайного прогнозу погоди вашому iPhone потрібен заряд батареї, щоб увімкнути Wi-Fi, стільниковий зв'язок і GPS для визначення локації.

Тож, що менше працює застосунків із доступом до даних про місцезнаходження, то менше витрачається заряд батареї.

Зайдіть у "Налаштування", перейдіть у розділ "Конфіденційність і безпека" > "Служби геолокації".

Встановіть для обмеження кількості застосунків, які можуть використовувати дані про ваше місцезнаходження, значення "Завжди". Краще обрати значення "Під час використання", щоб застосунок отримував дані про місцезнаходження тільки під час активного екрана.

Встановіть для дозволу доступу до місця розташування значення "Ніколи", якщо застосунку насправді не потрібне місце розташування для роботи.

Темний режим

Деякі тести показали, що використання застосунків з увімкненим темним режимом може знизити споживання енергії на цілих дві третини. До того ж, темний режим може знизити навантаження на очі та допомогти вам краще спати.

Щоб увімкнути темний режим, зайдіть у "Налаштування" > "Дисплей і яскравість". Але врахуйте, що темний режим підходить не всім.

Менше віджетів

iOS дає змогу створювати інтерактивні віджети на головному екрані або екрані блокування. Це, звісно, зручно, але дуже затратно в сенсі заряду батареї — адже такі віджети постійно оновлюються у фоновому режимі.

Тож подумайте, чи дійсно вам потрібно стільки віджетів, і без жалю видаліть ті, які реально не знадобляться.

Раніше Фокус писав про кілька функцій Android, яких досі немає в iPhone. Там називалися функції поділу екрана, гостьового режиму, доступу до сховища через USB.

Також стало відомо, що треба зробити одразу після купівлі смартфона. Наприклад, деякі налаштування на iPhone потрібно якнайшвидше увімкнути, а деякі, навпаки, — вимкнути.