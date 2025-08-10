Новая функция Instagram напугала многих пользователей: о чем идет речь

Мобильное приложение Instagram получило несколько новых функций, а также обновило функцию, которая вызвала беспокойство у некоторых пользователей.

Пользователи теперь могут репостить сообщения в Reels и Grid из других учетных записей. Подобно TikTok, репосты будут собираться в специальной вкладке профиля и добавляться в ленты людей, которые на вас подписаны, сообщает The Verge. До этого основным способом распространения контента в приложении фактически были репосты в Instagram Story.

Сообщается, что Instagram также скопировал популярную функцию Snapchat — Snap Map. Речь идет о карте местонахождения, которая отображается в ваших личных сообщениях при условии подписки.

Карта показывает последнее активное местонахождение друзей, которые подписались на эту функцию. В частности, она получает контент из определенных мест, таких как музыкальные фестивали, откуда многие люди публикуют сообщения.

Кроме того, Instagram обновляет свою существующую функцию, которая показывает, с каким контентом Reels взаимодействовали другие пользователи. Она напоминает давно исчезнувшую вкладку "активность", которая показывала, с какими публикациями взаимодействовали ваши друзья.

Как отмечают в издании, это обновление вызвало беспокойство многих пользователей, когда его впервые анонсировали в США. Опасения касались возможности отказаться от трансляции вашего взаимодействия всем, кто на вас подписан.

Теперь эта вкладка будет доступна с расширенным контролем. Пользователи смогут скрывать свои лайки и репосты, а также игнорировать взаимодействие других пользователей, если оно им неинтересно.

