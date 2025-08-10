Нова функція Instagram налякала багатьох користувачів: про що йдеться

Мобільний застосунок Instagram отримав кілька нових функцій, а також оновив функцію, яка викликала занепокоєння у деяких користувачів.

Користувачі тепер можуть репостити дописи в Reels та Grid з інших облікових записів. Подібно до TikTok, репости збиратимуться у спеціальній вкладці профілю та додаватимуться до стрічок людей, які на вас підписані, повідомляє The Verge. До цього основним способом поширення контенту в застосунку фактично були репости в Instagram Story.

Повідомляється, що Instagram також скопіював популярну функцію Snapchat — Snap Map. Мова йде про карту місцезнаходження, яка відображається у ваших особистих повідомленнях за умови підписки.

Карта показує останнє активне місцезнаходження друзів, які підписалися на цю функцію. Зокрема, вона отримує контент з певних місць, таких як музичні фестиваль, звідки багато людей публікують дописи.

Окрім того, Instagram оновлює свою існуючу функцію, яка показує, з яким контентом Reels взаємодіяли інші користувачі. Вона нагадує давно зниклу вкладку "активність", яка показувала, з якими публікаціями взаємодіяли ваші друзі.

Як зазначають у виданні, це оновлення викликало занепокоєння багатьох користувачів, коли його вперше анонсували в США. Побоювання стосувалися можливості відмовитися від трансляції вашої взаємодії всім, хто на вас підписаний.

Тепер ця вкладка буде доступна з розширеним контролем. Користувачі зможуть приховувати свої лайки та репости, а також ігнорувати взаємодію інших користувачів, якщо вона їм нецікава.

