WhatsApp скоро зникне: розробники вже придумали, чим його замінити

Месенджер WhatsApp готується до глобальних змін — і цього разу йдеться не про якісь дрібні оновлення на кшталт додаткових емодзі. Спілкування перейде на новий рівень і взагалі обійдеться без додатків.

Related video

Як стає зрозуміло з останньої бета-версії, WhatsApp тестує так звані гостьові чати, пише phonearena.com. По суті це будуть розмови за посиланнями, для яких співрозмовнику не буде потрібно ставити додаток або заводити обліковий запис.

Для розмови знадобиться дійсно просто перейти за посиланням. Спілкування обіцяють зробити конфіденційним, із вбудованим наскрізним шифруванням. Але будуть і свої обмеження — підтримуватися буде тільки текст. Відправляти один одному GIF-файли та інші медіафайли буде не можна, дзвінків і групових чатів теж не буде,

Утім, такий мінімалізм може якраз знадобитися в певних ситуаціях, зазначає видання. Наприклад, коли ви подорожуєте за кордоном і вам потрібно зв'язатися з господарем орендованої вами квартири, але він не використовує WhatsApp, а ви не хочете витрачати гроші на роумінг. У гостьовому чаті ви можете просто надіслати посилання, і тут же почати захищене листування.

Це відрізнятиметься від стандартної підтримки сторонніх чатів. Така підтримка заснована на інтеграції, яку створюють зовнішні розробники, щоб їхні сервіси могли спілкуватися з користувачами WhatsApp. А гостьові чати повністю обробляються в самому WhatsApp.

Щоправда, поки що функція недоступна, оскільки вона ще перебуває на стадії розробки.

Раніше Фокус писав, що в додатку WhatsApp з'явилася нова нав'язлива функція, — різнокольорова кнопка виклику ШІ-чатбота, "який відповість практично на все, окрім того, як її позбутися".

Крім того, користувачі iPhone висміяли оновлений дизайн WhatsApp — їм не сподобався його зелений колір. Тому розробникам довелося шукати інші колірні рішення — спеціально для власників смартфонів Apple.

Ще одним неприємним нововведенням стала поява у WhatsApp дратівливої функції, якої там узагалі-то не повинно було бути. Мова про рекламу — при тому, що засновники месенджера запевняли, що такого у WhatsApp ніколи не станеться.

Зазначимо також, що в червні цього року додаток WhatsApp перестав працювати на iPhone. Звісно, йшлося не про всі смартфони Apple, а лише про три старі моделі.