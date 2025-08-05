WhatsApp скоро исчезнет: разработчики уже придумали, чем его заменить

Мессенджер WhatsApp готовится к глобальным переменам – и на этот раз речь не о каких-то мелких обновлениях вроде дополнительных эмодзи. Общение перейдет на новый уровень и вообще обойдется без приложений.

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Как становится понятно из последней бета-версии, WhatsApp тестирует так называемые гостевые чаты, пишет phonearena.com. По сути это будут разговоры по ссылкам, для которых собеседнику не потребуется ставить приложение или заводить учетную запись.

Для разговора понадобится действительно просо перейти по ссылке. Общение обещают сделать конфиденциальным, со встроенным сквозным шифрованием. Но будут и свои ограничения – поддерживаться будет только текст. Отправлять друг другу GIF-файлы и прочие медиафайлы будет нельзя, звонков и групповых чатов тоже не будет,

Впрочем, такой минимализм может как раз понадобиться в определенных ситуациях, отмечает издание. Например, когда вы путешествуете за границей и вам нужно связаться с хозяином арендованной вами квартиры, но он не использует WhatsApp, а вы не хотите тратить деньги на роуминг. В гостевом чате вы можете просто отправить ссылку, и тут же начать защищенную переписку.

Это будет отличаться от стандартной поддержки сторонних чатов. Такая поддержка основана на интеграции, которую создают внешние разработчики, чтобы их сервисы могли общаться с пользователями WhatsApp. А гостевые чаты полностью обрабатываются в самом WhatsApp.

Правда, пока что функция недоступна, так как она еще находится на стадии разработки.

Ранее Фокус писал, что в приложении WhatsApp появилась новая навязчивая функция, – разноцветная кнопка вызова ИИ-чатбота, «который ответит практически на все, кроме того, как от нее избавиться».

Кроме того, пользователи iPhone высмеяли обновленный дизайн WhatsApp – им не понравился его зеленый цвет. Поэтому разработчикам пришлось искать другие цветовые решения – специально для владельцев смартфонов Apple.

Еще одним неприятным новшеством стало появление в WhatsApp раздражающей функции, которой там вообще-то не должно было быть. Речь о рекламе – при том, что основатели мессенджера заверяли, что такого в WhatsApp никогда не произойдет.

Отметим также, что в июне этого года приложение WhatsApp перестало работать на iPhone. Конечно, речь шла не о всех смартфонах Apple, а лишь о трех старых моделях.