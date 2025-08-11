Названы самые популярные телевизоры 2025 года: какие модели попали в топ-5 (фото)

В первой половине 2025 года мировые поставки телевизоров росли, хоть и не очень заметно. Но во второй половине года ситуация может измениться в худшую сторону.

С января по июнь поставки достигли 92,5 млн устройств, что на 2% больше, чем было в 2024 году, пишет gizmochina.com. Однако исследовательская компания TrendForce снизила свой прогноз поставок на весь год до 195 миллионов единиц – на 1,1% меньше, чем в 2024 году.

Дело в том, что многие бренды перенесли поставки на более ранний срок, поэтому в условный «праздничный сезон» («Черная пятница», Рождество и прочее) продажи могут вообще снизиться.

Впрочем, несмотря на отмеченные тенденции, пятерка лидеров среди самых популярных телевизоров выглядит довольно знакомо и предсказуемо. Это Samsung, TCL, Hisense, LG Electronics и Xiaomi. В целом на них пришлось 65,6% мирового рынка.

Китайская Xiaomi наращивает продажи телевизоров Фото: Xiaomi

Поставки Samsung остались на уровне прошлого года. Зато TCL увеличила поставки на 12,5% в годовом исчислении, а Hisense — на 7,3%. Xiaomi продемонстрировала рост на 1,5%, а LG — снижение на 1,1%. По данным TrendForce, TCL и Hisense выиграли от благоприятной внутренней политики и высокого мирового спроса.

Продажи LG Electronics снизились, но она все равно в пятерке лидеров Фото: LG

Еще эксперты ожидают, что мини-LED-телевизоры до конца года будут становиться все более популярными. В частности, TrendForce прогнозирует рост мировых поставок мини-LED-телевизоров на 67% в годовом исчислении до 12,9 млн устройств. Компании TCL, Hisense и Xiaomi предположительно займут 62% этого рынка.

Что касается рынка в целом, то специалисты выделяют два важных фактора влияния. Во-первых, играет свою роль высокая стоимость панелей. Во-вторых, нестабильная ситуация с тарифами часто заставляет совершать покупки раньше запланированного срока. Например, в США продажи телевизоров выросли на 2–3% в годовом исчислении в первой половине 2025 года.

