Названо найпопулярніші телевізори 2025 року: які моделі потрапили в топ 5 (фото)

У першій половині 2025 року світові поставки телевізорів зростали, хоч і не дуже помітно. Але в другій половині року ситуація може змінитися в гірший бік.

З січня по червень поставки досягли 92,5 млн пристроїв, що на 2% більше, ніж було у 2024 році, пише gizmochina.com. Однак дослідницька компанія TrendForce знизила свій прогноз поставок на весь рік до 195 мільйонів одиниць — на 1,1% менше, ніж у 2024 році.

Річ у тім, що багато брендів перенесли поставки на більш ранній термін, тому в умовний "святковий сезон" ("Чорна п'ятниця", Різдво та інше) продажі можуть взагалі знизитися.

Втім, незважаючи на зазначені тенденції, п'ятірка лідерів серед найпопулярніших телевізорів має доволі знайомий і передбачуваний вигляд. Це Samsung, TCL, Hisense, LG Electronics та Xiaomi. Загалом на них припало 65,6% світового ринку.

Китайська Xiaomi нарощує продажі телевізорів Фото: Xiaomi

Поставки Samsung залишилися на рівні минулого року. Натомість TCL збільшила поставки на 12,5% у річному обчисленні, а Hisense — на 7,3%. Xiaomi продемонструвала зростання на 1,5%, а LG — зниження на 1,1%. За даними TrendForce, TCL і Hisense виграли від сприятливої внутрішньої політики і високого світового попиту.

Продажі LG Electronics знизилися, але вона все одно в п'ятірці лідерів Фото: LG

Ще експерти очікують, що міні-LED-телевізори до кінця року ставатимуть дедалі популярнішими. Зокрема, TrendForce прогнозує зростання світових поставок міні-LED-телевізорів на 67% у річному обчисленні до 12,9 млн пристроїв. Компанії TCL, Hisense і Xiaomi імовірно займуть 62% цього ринку.

Що стосується ринку загалом, то фахівці виокремлюють два важливих чинники впливу. По-перше, відіграє свою роль висока вартість панелей. По-друге, нестабільна ситуація з тарифами часто змушує здійснювати покупки раніше запланованого терміну. Наприклад, у США продажі телевізорів зросли на 2-3% у річному обчисленні в першій половині 2025 року.

