iPhone смогут наконец-то обойти Android-смартфоны благодаря новой функции: о чем речь

Apple готовит масштабное обновление своего голосового помощника Siri. Оно выйдет весной 2026 года вместе с обновлением iOS 26.4 и заставит завидовать пользователей Gemini.

Related video

Обновленная Siri сможет управлять разными приложениями и выполнять довольно специфические действия, пишет androidauthority.com. Издание напоминает, что еще в 2024 году Apple обещала значительное обновление Siri, которое будет лучше понимать голосовые команды. Но потом новую версию отложили из-за проблем с производительностью, и вместо этого Apple интегрировала ChatGPT.

Теперь эксперты предполагают, что Apple постарается компенсировать длительную задержку и добавить эксклюзивные возможности, которые позволят Siri управлять всем iPhone только вашим голосом. Таким образом компания рассчитывает заметно опередить конкурентов – производителей телефонов на базе Android, на которых используется Gemini.

Ранее, когда Apple демонстрировала улучшенные возможности Siri, они ограничивались системными приложениями и настройками. Однако похоже, что новая версия Siri сможет управлять любым сторонним приложением. Например, вы сможете редактировать фотографии, комментировать публикации в социальных сетях и даже покупать товары в любом приложении, используя только голос.

Эта улучшенная версия основана на App Intents от Apple — фреймворке, который позволяет интерфейсам Apple, таким как Spotlight или Siri, выполнять действия с помощью приложений других разработчиков.

Пока что технических подробностей крайне мало, однако известно, что Apple активно тестирует новую функцию, чтобы застраховаться от проблем с производительностью, особенно в таких сценариях, которые могут включать финансовые транзакции.

Компания проверяет обновленную Siri в работе с множеством популярных сторонних приложений, таких как AllTrails, Amazon, Facebook, Temu, Threads, Uber, WhatsApp и YouTube.

Ранее Фокус писал про несколько функций Android, которых до сих пор нет у iPhone. Среди них упоминались функции разделения экрана, гостевого режима, доступа к хранилищу через USB.

Также стало известно, что надо сделать сразу после покупки смартфона. Например, некоторые настройки на iPhone нужно как можно скорее включить, а некоторые, наоборот, – отключить.

Между тем, новый iPhone 17 может неприятно удивить пользователей. В частности, появилась информация, что Apple может поднять цены на свои гаджеты.