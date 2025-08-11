iPhone зможуть нарешті обійти Android-смартфони завдяки новій функції: про що йдеться

Apple готує масштабне оновлення свого голосового помічника Siri. Воно вийде навесні 2026 року разом з оновленням iOS 26.4 і змусить заздрити користувачів Gemini.

Related video

Оновлена Siri зможе керувати різними додатками та виконувати досить специфічні дії, пише androidauthority.com. Видання нагадує, що ще у 2024 році Apple обіцяла значне оновлення Siri, яке краще розумітиме голосові команди. Але потім нову версію відклали через проблеми з продуктивністю, і замість цього Apple інтегрувала ChatGPT.

Тепер експерти припускають, що Apple постарається компенсувати тривалу затримку і додати ексклюзивні можливості, які дадуть змогу Siri керувати всім iPhone тільки вашим голосом. Таким чином компанія розраховує помітно випередити конкурентів — виробників телефонів на базі Android, на яких використовується Gemini.

Раніше, коли Apple демонструвала поліпшені можливості Siri, вони обмежувалися системними додатками та налаштуваннями. Однак схоже, що нова версія Siri зможе керувати будь-яким стороннім додатком. Наприклад, ви зможете редагувати фотографії, коментувати публікації в соціальних мережах і навіть купувати товари в будь-якому додатку, використовуючи тільки голос.

Ця поліпшена версія заснована на App Intents від Apple — фреймворку, який дає змогу інтерфейсам Apple, як-от Spotlight або Siri, виконувати дії за допомогою додатків інших розробників.

Поки що технічних подробиць вкрай мало, проте відомо, що Apple активно тестує нову функцію, щоб застрахуватися від проблем із продуктивністю, особливо в таких сценаріях, які можуть включати фінансові транзакції.

Компанія перевіряє оновлену Siri в роботі з безліччю популярних сторонніх додатків, таких як AllTrails, Amazon, Facebook, Temu, Threads, Uber, WhatsApp і YouTube.

Раніше Фокус писав про кілька функцій Android, яких досі немає в iPhone. Серед них згадувалися функції поділу екрана, гостьового режиму, доступу до сховища через USB.

Також стало відомо, що треба зробити одразу після купівлі смартфона. Наприклад, деякі налаштування на iPhone потрібно якнайшвидше увімкнути, а деякі, навпаки, — вимкнути.

Тим часом, новий iPhone 17 може неприємно здивувати користувачів. Зокрема, з'явилася інформація, що Apple може підняти ціни на свої гаджети.