Прослушивание телефонов может быть реальностью: исследователи обнаружили новый способ

Команда исследователей в области информатики из Университета штата Пенсильвания в США обнаружила, что телефонные разговоры можно дистанционно расшифровывать по крошечным вибрациям, производимым динамиком мобильного телефона.

Ученые продемонстрировали, что стенограммы телефонных звонков можно создавать с помощью радиолокационных радаров, размещенных на расстоянии до 3 метров от телефона, сообщает портал Tech Xplore.

Чтобы исследовать потенциал компактных устройств на базе радаров, ученые использовали радарный датчик миллиметрового диапазона. Это технология, которая используется в беспилотных автомобилях, датчиках движения и беспроводных сетях 5G. Подобные устройства можно поместить в предметы повседневного обихода, такие как ручки.

"Когда мы разговариваем через мобильный телефон, мы склонны игнорировать вибрации, которые проходят через динамик и заставляют весь телефон вибрировать. Если мы фиксируем эти самые вибрации с помощью удаленных радаров и привлекаем машинное обучение, чтобы помочь нам понять, что говорится, используя контекстные подсказки, мы можем определять цели разговора", — пояснил аспирант Сурьодай Басак.

Для декодирования вибраций в распознаваемые речевые транскрипции команда использовала модель искусственного интеллекта Whisper с открытым кодом. Предварительно ИИ-модель адаптировали для распознавания низкокачественных, "шумных" радиолокационных данных.

Исследователи также использовали радарный датчик миллиметрового диапазона, чтобы фиксировать едва заметные колебания поверхности во время воспроизведения речи через динамик. Далее они передавали этот сигнал в свою настроенную версию Whisper, которая продемонстрировала точность 60%. По словам ученых, точность можно улучшить, включив контекстуальные ручные исправления, такие как корректировка определенных слов или фраз, если доступны предварительные знания о разговоре.

"Даже частичное выявление речи, например, ключевых слов, полезно в контексте безопасности", — подчеркнул научный руководитель Махант Гоуда.

Авторы исследования сравнили возможности своей модели с чтением по губам. Они отметили, что хотя чтение по губам обеспечивает лишь около 30-40% устных слов, многие люди, которые читают по губам, также используют контекстные подсказки, чтобы расшифровать разговоры.

"Целью нашей работы было исследовать, могут ли эти инструменты потенциально использоваться злоумышленниками для прослушивания телефонных разговоров на расстоянии. Наши результаты показывают, что это технически возможно при определенных условиях, и мы надеемся, что это повысит осведомленность общественности, чтобы люди могли быть более внимательными во время конфиденциальных звонков", — подытожил Басак.

