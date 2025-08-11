Прослуховування телефонів може бути реальністю: дослідники виявили новий спосіб

Команда дослідників у галузі інформатики з Університету штату Пенсильванія в США виявила, що телефонні розмови можна дистанційно розшифровувати за крихітними вібраціями, що виробляються динаміком мобільного телефону.

Вчені продемонстрували, що стенограми телефонних дзвінків можна створювати за допомогою радіолокаційних радарів, розміщених на відстані до 3 метрів від телефону, повідомляє портал Tech Xplore.

Щоб дослідити потенціал компактних пристроїв на базі радарів, вчені використали радарний датчик міліметрового діапазону. Це технологія, яка використовується в безпілотних автомобілях, датчиках руху та бездротових мережах 5G. Подібні пристрої можна помістити в предмети повсякденного вжитку, такі як ручки.

"Коли ми розмовляємо через мобільний телефон, ми схильні ігнорувати вібрації, які проходять через динамік і змушують весь телефон вібрувати. Якщо ми фіксуємо ці самі вібрації за допомогою віддалених радарів і залучаємо машинне навчання, щоб допомогти нам зрозуміти, що йдеться, використовуючи контекстні підказки, ми можемо визначати цілі розмови", — пояснив аспірант Сурьодай Басак.

Для декодування вібрацій у розпізнавані мовні транскрипції команда використала модель штучного інтелекту Whisper з відкритим кодом. Попередньо ШІ-модель адаптували для розпізнавання низькоякісних, "шумних" радіолокаційних даних.

Дослідники також використовували радарний датчик міліметрового діапазону, щоб фіксувати ледь помітні коливання поверхні під час відтворення мови через динамік. Далі вони передавали цей сигнал у свою налаштовану версію Whisper, яка продемонструвала точність 60%. За словами вчених, точність можна покращити, включивши контекстуальні ручні виправлення, такі як коригування певних слів або фраз, якщо доступні попередні знання про розмову.

"Навіть часткове виявлення мовлення, наприклад, ключових слів, корисне в контексті безпеки", — наголосив науковий керівник Махант Гоуда.

Автори дослідження порівняли можливості своєї моделі з читанням по губах. Вони зазначили, що хоча читання по губах забезпечує лише близько 30-40% усних слів, багато людей, які читають по губах, також використовують контекстні підказки, щоб розшифрувати розмови.

"Метою нашої роботи було дослідити, чи можуть ці інструменти потенційно використовуватися зловмисниками для прослуховування телефонних розмов на відстані. Наші результати показують, що це технічно можливо за певних умов, і ми сподіваємося, що це підвищить обізнаність громадськості, щоб люди могли бути більш уважними під час конфіденційних дзвінків", — підсумував Басак.

