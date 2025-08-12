Что делать, если на смартфоне медленный Wi-Fi: скорое решение проблемы

Китайская компания Xiaomi признала, что на ее смартфонах есть проблема с подключением к сети Wi-Fi, и заверяет, что скоро ситуация будет исправлена.

На медленный Wi-Fi стали жаловаться владельцы смартфонов POCO F7, пишет xiaomitime.com. Проблема оказалась не единичной, причем чаще всего она касалась диапазона 5,7 ГГц.

Теперь разработчики Xiaomi готовят комплексное обновление, которое поможет восстановить высокую скорость Wi-Fi на гаджетах компании.

Как выяснилось, основная проблема затрагивает устройства POCO F7 под управлением HyperOS OS2.0.101.0.VOLIDXM. Пользователи сообщают, что скорость Wi-Fi, особенно в указанном диапазоне 5,7 ГГц, значительно ниже ожидаемой, и это сильно влияет на производительность и повседневное использование телефонов.

Xiaomi подтвердила, что в следующем выпуске HyperOS проблема с Wi-Fi будет устранена. Никаких дополнительных действий – вроде замены оборудования или устранения неполадок вручную – пользователям предпринимать не понадобится. Обновление само устранит базовые программные компоненты, влияющие на производительность сети.

Как проверить ваш смартфон Xiaomi

Если вы владелец модели POCO F7, на вашем смартфоне установлена ОС OS2.0.101.0.VOLIDXM, и вы наблюдаете низкую скорость Wi-Fi, вероятно, вы тоже столкнулись с этой проблемой. В предстоящем обновлении будут исправлены сетевые драйверы и протоколы подключения, чтобы устранить эти сбои.

Как обещает Xiaomi, после обновления пользователи POCO F7 увидят восстановленную скорость Wi-Fi в диапазонах 2,4 ГГц и 5,7 ГГц. Это обеспечит стабильное высокоскоростное соединение и более плавную работу во всех поддерживаемых беспроводных сетях.

Ранее Фокус писал, что бюджетный смартфон Xiaomi можно будет использовать как повербанк. Там речь шла Redmi 15 5G, которая появится в продаже 19 августа (правда, пока что ограниченным тиражом). У этого нового телефона будет мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч, который, по словам производителей, можно будет использовать и в качестве повербанка.