Що робити, якщо на смартфоні повільний Wi-Fi: швидке вирішення проблеми

Китайська компанія Xiaomi визнала, що на її смартфонах є проблема з підключенням до мережі Wi-Fi, і запевняє, що незабаром ситуацію буде виправлено.

На повільний Wi-Fi стали скаржитися власники смартфонів POCO F7, пише xiaomitime.com. Проблема виявилася не поодинокою, причому найчастіше вона стосувалася діапазону 5,7 ГГц.

Тепер розробники Xiaomi готують комплексне оновлення, яке допоможе відновити високу швидкість Wi-Fi на гаджетах компанії.

Як з'ясувалося, основна проблема зачіпає пристрої POCO F7 під управлінням HyperOS OS2.0.101.0.VOLIDXM. Користувачі повідомляють, що швидкість Wi-Fi, особливо в зазначеному діапазоні 5,7 ГГц, значно нижча за очікувану, і це сильно впливає на продуктивність і повсякденне використання телефонів.

Xiaomi підтвердила, що в наступному випуску HyperOS проблему з Wi-Fi буде усунуто. Жодних додаткових дій — на кшталт заміни обладнання або усунення неполадок вручну — користувачам робити не знадобиться. Оновлення саме усуне базові програмні компоненти, що впливають на продуктивність мережі.

Як перевірити ваш смартфон Xiaomi

Якщо ви власник моделі POCO F7, на вашому смартфоні встановлена ОС OS2.0.101.0.VOLIDXM, і ви спостерігаєте низьку швидкість Wi-Fi, імовірно, ви теж зіткнулися з цією проблемою. У майбутньому оновленні будуть виправлені мережеві драйвери і протоколи підключення, щоб усунути ці збої.

Як обіцяє Xiaomi, після оновлення користувачі POCO F7 побачать відновлену швидкість Wi-Fi в діапазонах 2,4 ГГц і 5,7 ГГц. Це забезпечить стабільне високошвидкісне з'єднання і більш плавну роботу у всіх підтримуваних бездротових мережах.

