Почему эти популярные смартфоны навсегда исчезли с рынка: названа причина (фото)

Сегодня главные игроки на рынке смартфонов – это Samsung и Apple. Трудно представить, но так было не всегда. Просто многие легендарные модели не выдержали испытания реальностью.

Related video

Когда-то в тренде были такие мобильные бренды, как HTC и BlackBerry, напоминает The Sun. Еще одним законодателем мод была компания Sony. С ней ситуация довольно странная: ранее руководство заявили, что не откажется от бренда Xperia, несмотря на то, что все телефоны отсутствуют на складе уже несколько недель.

Издание публикует список телефонов, которые были популярны в середине 2000-х, но до 2025 года не дожили.

LG

Когда-то компания LG была третьим по величине производителем мобильных телефонов в мире, достигнув пика популярности в 2013 году. Но потом показатели стали падать – тем более, что на рынке появлялось все больше новых сильных игроков.

Лучшие времена телефонов LG остались в прошлом Фото: The Sun

В апреле 2021 года компания объявила о полном прекращении производства телефонов, а в июле того же года закрыла практически все мобильные производства.

Детом нынешнего года было выпущено последнее обновление программного обеспечения для оставшихся моделей телефонов LG.

Windows Phone

В ситуации, где в лидеры выбились iOS и Android, Microsoft попыталась предложить собственную альтернативу в виде Windows Phone.

Windows Phone не впечатлил пользователей Фото: The Sun

Но, несмотря на простой дизайн, отсылавший к операционной системе Windows PC, новинка не прижилась.

В 2017 году компания отказалась от нового оборудования для Windows Phone, хотя еще какое-то время продолжала поддерживать программное обеспечение.

BlackBerry

Это был один из «молодых» производителей мобильных телефонов. На пике популярности BlackBerry продавала 50 миллионов смартфонов в год, но все изменилось с появлением сенсорных экранов. Физическая клавиатура, которая использовалась на телефонах BlackBerry, стала никому не нужна.

Сенсорные экраны сделали ненужными гаджеты BlackBerry Фото: The Sun

В 2016 году компания отказалась от мобильных телефонов, хотя название еще ненадолго вернулось благодаря лицензионному соглашению с китайской фирмой TCL. Впрочем, это соглашение действовало только до 2020 года.

Ранее Фокус сообщал, что компания Sony уходит с рынка смартфонов. Она постепенно сворачивает свою деятельность в Европе: например, телефоны Xperia больше не будут продаваться напрямую в Финляндии. А на таких крупных рынках, как Германия, Франция, Испания и Великобритания, почти все текущие и новые модели Xperia, включая и флагманский Xperia 1 VII, либо недоступны, либо в статусе «нет в наличии». Примерно такая же ситуация наблюдается и в США.

Еще стало известно, что смартфоны Xperia 1 VII исчезают навсегда. Ранее появилась информация, что эти телефоны больше не будут входить в производственную линейку собственных заводов компании Sony, а все модели будут отданы на аутсорсинг.