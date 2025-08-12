Чому ці популярні смартфони назавжди зникли з ринку: названо причину (фото)

Сьогодні головні гравці на ринку смартфонів — це Samsung і Apple. Важко уявити, але так було не завжди. Просто багато легендарних моделей не витримали випробування реальністю.

Колись у тренді були такі мобільні бренди, як HTC і BlackBerry, нагадує The Sun. Ще одним законодавцем мод була компанія Sony. З нею ситуація доволі дивна: раніше керівництво заявило, що не відмовиться від бренду Xperia, незважаючи на те, що всі телефони відсутні на складі вже кілька тижнів.

Видання публікує список телефонів, які були популярні в середині 2000-х, але до 2025 року не дожили.

LG

Колись компанія LG була третім за величиною виробником мобільних телефонів у світі, досягнувши піку популярності в 2013 році. Але потім показники стали падати — тим паче, що на ринку з'являлося все більше нових сильних гравців.

Найкращі часи телефонів LG залишилися в минулому Фото: The Sun

У квітні 2021 року компанія оголосила про повне припинення виробництва телефонів, а в липні того ж року закрила практично всі мобільні виробництва.

Детом нинішнього року було випущено останнє оновлення програмного забезпечення для решти моделей телефонів LG.

Windows Phone

У ситуації, де в лідери вибилися iOS і Android, Microsoft спробувала запропонувати власну альтернативу у вигляді Windows Phone.

Windows Phone не вразив користувачів Фото: The Sun

Але, незважаючи на простий дизайн, що відсилав до операційної системи Windows PC, новинка не прижилася.

У 2017 році компанія відмовилася від нового обладнання для Windows Phone, хоча ще якийсь час продовжувала підтримувати програмне забезпечення.

BlackBerry

Це був один із "молодих" виробників мобільних телефонів. На піку популярності BlackBerry продавала 50 мільйонів смартфонів на рік, але все змінилося з появою сенсорних екранів. Фізична клавіатура, яка використовувалася на телефонах BlackBerry, стала нікому не потрібна.

Сенсорні екрани зробили непотрібними гаджети BlackBerry Фото: The Sun

У 2016 році компанія відмовилася від мобільних телефонів, хоча назва ще ненадовго повернулася завдяки ліцензійній угоді з китайською фірмою TCL. Утім, ця угода діяла лише до 2020 року.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Sony йде з ринку смартфонів. Вона поступово згортає свою діяльність у Європі: наприклад, телефони Xperia більше не продаватимуться безпосередньо у Фінляндії. А на таких великих ринках, як Німеччина, Франція, Іспанія та Велика Британія, майже всі поточні та нові моделі Xperia, включно з флагманським Xperia 1 VII, або недоступні, або в статусі "немає в наявності". Приблизно така ж ситуація спостерігається і в США.

Ще стало відомо, що смартфони Xperia 1 VII зникають назавжди. Раніше з'явилася інформація, що ці телефони більше не входитимуть у виробничу лінійку власних заводів компанії Sony, а всі моделі будуть віддані на аутсорсинг.