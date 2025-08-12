Мобильный интернет в Севастополе могут отключить на неопределенное время: детали

В Севастополе и на всем Крымском полуострове могут существенно увеличиться периоды отключения мобильного интернета. Также оккупанты призывают жителей иметь при себе достаточную сумму наличных денег.

Related video

Об этом сообщил российский "губернатор города" Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, отметив, что такие меры связаны с дополнительными требованиями безопасности из-за повторяющихся атак на регионы юга России.

По его словам, отключения могут длиться неопределенное время. Он пояснил, что ограничения мобильного интернета в городе и на полуострове уже стали привычными во время воздушных тревог и угрозы ударов, однако в будущем эти периоды могут быть длиннее.

Оккупационные власти призывают местных жителей заранее подготовиться к возможным перебоям и придерживаться ряда рекомендаций. Среди них — предупредить родных и близких о вероятных отключениях, особенно детей и пожилых людей, чтобы те знали, как действовать в случае исчезновения привычных каналов связи. При этом голосовые звонки и SMS будут оставаться доступными.

Также жителям советуют:

пользоваться голосовой связью или SMS в случае отсутствия доступа к мессенджерам;

иметь запас средств на телефонном счете для экстренных звонков;

держать при себе достаточную сумму наличных, ведь банкоматы, платежные терминалы и мобильные банковские приложения могут не работать;

сохранить номера служб такси в телефонной книге, поскольку программы и навигаторы также могут быть недоступны;

пользоваться только проверенными Wi-Fi-точками в заведениях или с авторизацией по номеру телефона;

заранее загрузить офлайн-карты в навигаторе и научиться ими пользоваться, чтобы прокладывать маршруты даже в случае отключения GPS и ГЛОНАСС.

Развожаев отметил, что обсуждать вопросы, связанные со связью и безопасностью, в открытых комментариях не стоит. По его словам, обращения можно отправлять в личные сообщения "правительства Севастополя" в соцсетях, где их "не увидят посторонние".

"Знаю, что в разных сферах рабочие процессы зависят от мобильного интернета. Настоятельно прошу не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Силы обороны Украины уничтожили на территории оккупированного Крыма мощный российский радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". В пресс-службе отмечают, что потеря существенно ограничит возможности авиации РФ, которую оккупанты используют для атак по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Украины.

Также недавно участники партизанского движения "АТЕШ" сообщили, что в оккупированном Севастополе в Крыму вертолетный завод стал центром координации авиаударов по югу Украины.