Мобильный интернет в Севастополе могут отключить на неопределенное время: детали
В Севастополе и на всем Крымском полуострове могут существенно увеличиться периоды отключения мобильного интернета. Также оккупанты призывают жителей иметь при себе достаточную сумму наличных денег.
Об этом сообщил российский "губернатор города" Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, отметив, что такие меры связаны с дополнительными требованиями безопасности из-за повторяющихся атак на регионы юга России.
По его словам, отключения могут длиться неопределенное время. Он пояснил, что ограничения мобильного интернета в городе и на полуострове уже стали привычными во время воздушных тревог и угрозы ударов, однако в будущем эти периоды могут быть длиннее.
Оккупационные власти призывают местных жителей заранее подготовиться к возможным перебоям и придерживаться ряда рекомендаций. Среди них — предупредить родных и близких о вероятных отключениях, особенно детей и пожилых людей, чтобы те знали, как действовать в случае исчезновения привычных каналов связи. При этом голосовые звонки и SMS будут оставаться доступными.
Также жителям советуют:
- пользоваться голосовой связью или SMS в случае отсутствия доступа к мессенджерам;
- иметь запас средств на телефонном счете для экстренных звонков;
- держать при себе достаточную сумму наличных, ведь банкоматы, платежные терминалы и мобильные банковские приложения могут не работать;
- сохранить номера служб такси в телефонной книге, поскольку программы и навигаторы также могут быть недоступны;
- пользоваться только проверенными Wi-Fi-точками в заведениях или с авторизацией по номеру телефона;
- заранее загрузить офлайн-карты в навигаторе и научиться ими пользоваться, чтобы прокладывать маршруты даже в случае отключения GPS и ГЛОНАСС.
Развожаев отметил, что обсуждать вопросы, связанные со связью и безопасностью, в открытых комментариях не стоит. По его словам, обращения можно отправлять в личные сообщения "правительства Севастополя" в соцсетях, где их "не увидят посторонние".
"Знаю, что в разных сферах рабочие процессы зависят от мобильного интернета. Настоятельно прошу не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность", — подчеркнул он.
Напомним, ранее Силы обороны Украины уничтожили на территории оккупированного Крыма мощный российский радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". В пресс-службе отмечают, что потеря существенно ограничит возможности авиации РФ, которую оккупанты используют для атак по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Украины.
Также недавно участники партизанского движения "АТЕШ" сообщили, что в оккупированном Севастополе в Крыму вертолетный завод стал центром координации авиаударов по югу Украины.