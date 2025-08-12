Мобільний інтернет у Севастополі можуть вимкнути на невизначений час: деталі

У Севастополі та на всьому Кримському півострові можуть суттєво збільшитися періоди відключення мобільного інтернету. Також окупанти закликають мешканців мати при собі достатню суму готівки.

Про це повідомив російський "губернатор міста" Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що такі заходи пов’язані з додатковими вимогами безпеки через повторювані атаки на регіони півдня Росії.

За його словами, відключення можуть тривати невизначений час. Він пояснив, що обмеження мобільного інтернету у місті та на півострові вже стали звичними під час повітряних тривог та загрози ударів, однак у майбутньому ці періоди можуть бути довшими.

Окупаційна влада закликає місцевих жителів заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв і дотримуватися низки рекомендацій. Серед них — попередити рідних і близьких про ймовірні відключення, особливо дітей і літніх людей, щоб ті знали, як діяти у разі зникнення звичних каналів зв’язку. При цьому голосові дзвінки та SMS залишатимуться доступними.

Також мешканцям радять:

користуватися голосовим зв’язком або SMS у разі відсутності доступу до месенджерів;

мати запас коштів на телефонному рахунку для екстрених дзвінків;

тримати при собі достатню суму готівки, адже банкомати, платіжні термінали та мобільні банківські додатки можуть не працювати;

зберегти номери служб таксі в телефонній книзі, оскільки програми та навігатори також можуть бути недоступними;

користуватися лише перевіреними Wi-Fi-точками у закладах або з авторизацією за номером телефону;

заздалегідь завантажити офлайн-карти у навігаторі та навчитися ними користуватися, щоб прокладати маршрути навіть у разі відключення GPS та ГЛОНАСС.

Развожаєв наголосив, що обговорювати питання, пов’язані зі зв’язком та безпекою, у відкритих коментарях не варто. За його словами, звернення можна надсилати у приватні повідомлення "уряду Севастополя" у соцмережах, де їх "не побачать сторонні".

"Знаю, що в різних сферах робочі процеси залежать від мобільного інтернету. Наполегливо прошу не обговорювати це у відкритих коментарях — це ваша безпека", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України знищили на території окупованого Криму потужний російський радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". У пресслужбі зазначають, що втрата суттєво обмежить можливості авіації РФ, яку окупанти використовують для атак по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях України.

Також нещодавно учасники партизанського руху "АТЕШ" повідомили, що в окупованому Севастополі в Криму вертолітний завод став центром координації авіаударів по півдню України.