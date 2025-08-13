Соперник Google и Samsung: что известно про новый сверхмощный камерофон Oppo (фото)

Смартфон Oppo Find X8 Ultra пока что вышел ограниченным тиражом, но о нем уже говорят как о сильном конкуренте таких гигантов мобильной индустрии, как Google, Samsung и Apple.

Официально камерофон пока доступен только в Китае, пишет techadvisor.com. А один из экспертов издания смог оценить Find X8 Ultra во время визита в шведский Гетеборг. Дело в том, что китайская компания Oppo недавно возобновила сотрудничество со шведской фотокомпанией Hasselblad, и в честь этого в Гетеборге провели тематическое мероприятие.

Oppo Find X8 Ultra использует 1-дюймовый сенсор — самый большой среди современных смартфонов. Для сравнения, он примерно на 30% больше, чем основной сенсор у таких флагманов, как iPhone 16 Pro Max или Samsung Galaxy S25 Ultra.

Это означает, что X8 Ultra будет лучше работать в условиях слабого освещения и сможет создавать больше размытия фона на снимках крупным планом, поясняет эксперт.

Камера Oppo Find X8 Ultra Фото: Luke Baker / Foundry

К этому массивному основному датчику присоединяются сверхширокоугольный датчик, эквивалентный 15 мм, перископический телеобъектив 70 мм (3x) и еще один телеобъектив 135 мм (6x). Также имеется специальный датчик цветового спектра, который помогает обеспечить правильный баланс белого даже в кадрах со сложным многоцветным освещением.

Все эти камеры оснащены сенсорами с разрешением 50 Мп, и большинство из них используют сенсоры значительно большего размера, чем у основных конкурентов. На передней панели расположена 32-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом.

Набор объективов действительно впечатляет, но при этом Find X8 Ultra удалось избежать распространенной проблемы – слишком массивного выступа камеры. При таких сильных технических характеристиках Oppo Find X8 Ultra выглядит удивительно тонким.

Камерофон Oppo Find X8 Ultra Фото: Luke Baker / Foundry

Однако аппаратное обеспечение — это только часть истории: ведь камерофоны полагаются на обработку изображений для достижения наилучших результатов, и здесь как раз и играет роль опыт Hasselblad. Результатом сотрудничества китайской и шведкой компаний стал Hasselblad Master Mode – новый мастер-режим Hasselblad, который обеспечивает прямой доступ к резкости, контрастности, виньетке и насыщенности еще до нажатия кнопки спуска затвора.

Еще среди доступных опций значатся имитация пленки и очень подробные возможности ручного управления.

Ранее стало известно, что китайские телефоны Oppo оказались включенными в список самых мощных смартфонов апреля 2025 года.

Также Фокус писал, что модель Oppo Find X8 попала в топ-10 смартфонов с кремний-углеродными батареями. В список были включены и другие китайские смартфоны –Xiaomi, Vivo, OnePlus.