Суперник Google і Samsung: що відомо про новий надпотужний камерофон Oppo (фото)

Смартфон Oppo Find X8 Ultra поки що вийшов обмеженим тиражем, але про нього вже говорять як про сильного конкурента таких гігантів мобільної індустрії, як Google, Samsung і Apple.

Офіційно камерофон поки доступний тільки в Китаї, пише techadvisor.com. А один з експертів видання зміг оцінити Find X8 Ultra під час візиту до шведського Гетеборга. Річ у тім, що китайська компанія Oppo нещодавно відновила співпрацю зі шведською фотокомпанією Hasselblad, і на честь цього в Гетеборзі провели тематичний захід.

Oppo Find X8 Ultra використовує 1-дюймовий сенсор — найбільший серед сучасних смартфонів. Для порівняння, він приблизно на 30% більший, ніж основний сенсор у таких флагманів, як iPhone 16 Pro Max або Samsung Galaxy S25 Ultra.

Це означає, що X8 Ultra буде краще працювати в умовах слабкого освітлення і зможе створювати більше розмиття фону на знімках крупним планом, пояснює експерт.

Камера Oppo Find X8 Ultra Фото: Luke Baker / Foundry

До цього масивного основного датчика приєднуються надширококутний датчик, еквівалентний 15 мм, перископічний телеоб'єктив 70 мм (3x) і ще один телеоб'єктив 135 мм (6x). Також є спеціальний датчик колірного спектра, який допомагає забезпечити правильний баланс білого навіть у кадрах зі складним багатобарвним освітленням.

Усі ці камери оснащені сенсорами з роздільною здатністю 50 Мп, і більшість із них використовують сенсори значно більшого розміру, ніж в основних конкурентів. На передній панелі розташована 32-мегапіксельна селфі-камера з автофокусом.

Набір об'єктивів справді вражає, але при цьому Find X8 Ultra вдалося уникнути поширеної проблеми — занадто масивного виступу камери. За таких сильних технічних характеристик Oppo Find X8 Ultra виглядає напрочуд тонким.

Камерофон Oppo Find X8 Ultra Фото: Luke Baker / Foundry

Однак апаратне забезпечення — це лише частина історії: адже камерофони покладаються на обробку зображень для досягнення найкращих результатів, і тут якраз і відіграє роль досвід Hasselblad. Результатом співпраці китайської та шведської компаній став Hasselblad Master Mode — новий майстер-режим Hasselblad, що забезпечує прямий доступ до різкості, контрастності, віньєтки та насиченості ще до натискання кнопки спуску затвора.

Ще серед доступних опцій значаться імітація плівки і дуже докладні можливості ручного управління.

Раніше стало відомо, що китайські телефони Oppo виявилися включеними до списку найпотужніших смартфонів квітня 2025 року.

Також Фокус писав, що модель Oppo Find X8 потрапила в топ-10 смартфонів з кремній-вуглецевими батареями. У список були включені й інші китайські смартфони -Xiaomi, Vivo, OnePlus.