Смартфоны отойдут в прошлое: Samsung выпустит необычный гаджет нового поколения

Компания Samsung разрабатывает пару умных очков, которые надеется представить до конца 2026 года. Они напоминают продукт Ray-Ben Meta, который имеет динамики, микрофон и камеру, но не имеет дисплея.

Этот гаджет отличается от очков дополненной реальности (AR), которые Samsung разрабатывает совместно с Google, известных под названием Project Haean, сообщает южнокорейское издание Seoul Economic Daily со ссылкой на свои источники.

По данным портала, очки Samsung без дисплея будут оснащены динамиками, микрофоном и камерой, подобно очкам Meta Ray-Ban. При этом не уточняется, разработает ли Samsung собственную версию Android XR, которая будет подключаться к очкам.

Как отмечают в издании, полезность умных очков выросла вместе с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Хотя появляются различные технологии, которые позволяют смартфонам функционировать как ИИ-помощники, преимуществом умных очков является возможность делиться изображением пользователя с устройством в режиме реального времени и носить их.

"Решение компании Samsung Electronics разработать собственные умные очки следует из ее убеждения, что умные очки имеют потенциал заменить смартфоны как следующее поколение устройств", — отметили авторы статьи.

Напомним, Apple работает над созданием умных очков со встроенным искусственным интеллектом и планирует вывести этот продукт на рынок в конце 2026 года.

Фокус также сообщал, что Google разрабатывает очки дополненной реальности на базе Android XR, которые будут поддерживать модель искусственного интеллекта Gemini.